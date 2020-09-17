Польша исключила Казахстан из списка запрещенных на авиасообщение

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением правительства Республики Польша с 16 сентября Казахстан исключен из списка стран, с которыми Варшава ранее ввела запрет на прямое воздушное сообщение, передает Kazakhstan Today.

Исключение Казахстана из данного списка свидетельствует об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, связанной с распространением COVID-19, пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вместе с тем в польском списке стран, на которых все еще распространяется запрет на прямое регулярное авиасообщение остаются 30 государств, включая такие страны, как Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Израиль, Ирак, Испания, Катар, Кувейт, Молдова, Перу, США, Франция, Черногория и др.

Данный список государств актуализируется польским правительством каждые две недели в зависимости от результатов мониторинга эпидемиологического положения за рубежом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства