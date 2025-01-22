Авиарейсы задерживаются из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в Астане

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, - В Министерстве внутренних дел обратились к участникам дорожного движения, сообщает Polisia.kz.





В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, снегопадом, гололедицей на текущий момент введено ограничение движения автотранспорта на 43 автодорогах в 15 областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6000 км, что составляет 25% от всей сети дорог указанной категории. Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан", - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.





По данным МВД, информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол" и по номеру телефона 1403.





Как сообщили синоптики Казгидромета, сегодня в большинстве регионов Казахстана ожидается выпадение снега. В южных, юго-восточных и восточных регионах - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.





На севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на западе, востоке Карагандинской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, ночью на западе, севере Павлодарской области, ночью на востоке области Улытау ожидается сильный снег.





На севере, востоке Акмолинской области, днем в южной половине Алматинской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, на горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге Павлодарской области, на севере, востоке, юге Карагандинской области, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре области Абай, ночью на востоке, юге области Улытау ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.





В Алматы: дождь, снег, температура воздуха составит 0 - минус 2 °C с дальнейшим понижением.





В Астане: снег, минус 17-19 °C с дальнейшим понижением.





В Шымкенте: снег, минус 4-6 °C.