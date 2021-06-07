Авиасообщение Казахстана и Польши планируют возобновить с 10 июня

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило о возобновлении авиасообщения между Казахстаном и Польшей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Рейсы между городами Варшава и Нур-Султан планируются к возобновлению с 10 июня текущего года польской авиакомпанией "LOT Polish Airlines" с частотой 1 рейс в неделю, сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Первый рейс Варшава - Нур-Султан - Варшава будет выполнен 10 июня, далее рейсы между столицами двух государств будут выполняться по понедельникам на воздушном судне типа B-737.

Решение о возобновлении полетов принято Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 мая 2021 года. Дальнейшее увеличение рейсов между Казахстаном и Польшей будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - подчеркнули в МИИР.

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