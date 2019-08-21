Автоэксперт прокомментировал введение скоростного режима в 80 км/час на ВОАД и проспекте Аль-Фараби

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - На брифинге в пресс-центре акимата Алматы автомобильный эксперт, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков привел данные о целесообразности введения скоростного режима в 80 км/час на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) и проспекте Аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что основной причиной всех ДТП является несоблюдение и нарушение Правил дорожного движения (причем, как водителями, так и пешеходами, велосипедистами, самокатчиками и пр.), а скоростной режим - это лишь одна из составляющих, зачастую, не главная.

"Статистика ДТП не подтверждала повышенный уровень ДТП на магистралях, входящих в МТК - аварийность, например, на Аль-Фараби была даже меньше, чем на Толе би. При этом в данных статистики не принимались во внимание причины ДТП - ведь, если ДТП было совершено, например, по причине алкогольного опьянения водителя, то скоростной режим магистрали здесь не причем! Также и с другими причинам аварий", - сказал Э. Эдоков.

По его словам, мировой опыт показывает, что в городах (мегаполисах) следует применять различные скоростные режимы для разных типов улиц:

- местные (улицы в жилой зоне, рядом со школами, больницами, магазинами - например, Толебаева, Жамбыла, Богенбай батыра и др.) - до 40 км/ч;

- магистральные (Толе би, Абая, Сатпаева, Сейфуллина, Назарбаева, Розыбакиева и др.) - до 60 км/ч;

- городские магистрали (многополосные, без светофоров и перекрестков) - малое транспортное кольцо (Рыскулова, Раймбека, Саина, Аль-Фараби, ВОАД) - до 90 км/ч.

Спикер отметил, что объездные транспортные магистрали необходимы любому крупному городу для снижения нагрузки на центральные улицы, на быстрое передвижение из одного конца города в другой, на перенаправление транзитного трафика. МТК создавалось именно с этой целью.

Доступ пешеходов к скоростным транспортным магистралям должен быть максимально ограничен. Кстати, один из принципов VisionZero, насколько я понимаю, это сделать максимально невозможным пересечение пешехода с опасной скоростной дорогой", - сказал автоэксперт.

Малое транспортное кольцо Алматы - это кольцевая автомобильная дорога, проходящая по проспекту Аль-Фараби - улице Саина - проспекту Рыскулова - Кульджинскому тракту - Восточной объездной дороге, замкнутая в 2011 году с вводом в эксплуатацию последнего. Общая протяженность Малого кольца составляет 39,2 км. Ширина автодороги на различных участках варьируется от 4 до 6 полос. Пересекает 6 из 8 районов города, сообщили в городском акимате.

По данным Департамента полиции города, работа по снятию ограничения скорости движения уже началась. Управлением административной полиции Алматы ведется подготовительная работа по изменению дорожного движения на указанных участках. В частности, обязательно будет дано предписание соответствующим службам на замену дорожных знаков, на нанесение соответствующей разметки, на перенастройку камер автоматизированной информационной системы безопасности дорожного движения.

Перед запуском общественность будет проинформирована", - отметили в ведомстве.

Между тем экс-аким Алматы, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в соцсети Instagram прокомментировал данное решение.





В любом вопросе есть минимум две стороны, множество разных мнений. Тем более когда это касается жизни и здоровья людей. Вы знаете, что Алматы занимает первые позиции по количеству ДТП со смертельным исходом не только в стране, но и в мире. Эта статистика снижает рейтинг не только города, но и Казахстана в целом. А самое главное - это сотни трагедий и искалеченных жизней", - написал он.

По его словам, снижение скорости является одним из шести эффективных направлений, рекомендованных ВОЗ для безопасности на дорогах. "Конечно, это непопулярная мера. В своих решениях мы всегда опирались на лучший мировой опыт, современные тренды и внедряли в Алматы передовые новации. Безопасность - одно из ключевых направлений программы "Алматы-2020". Мы начали внедрять Vision Zero по опыту Швеции, который переняли и другие прогрессивные города 30 наиболее развитых стран. Уже два месяца, как я перешел в руководство партии Nur Otan. Сегодня город возглавляет мой коллега Бакытжан Сагинтаев. Решения принимает он, и ему отвечать за этот участок. Есть общественный совет, есть маслихат. Думаю, что-то советовать здесь излишне", - отметил Бауыржан Байбек.

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