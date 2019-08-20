На проспекте Аль-Фараби и ВОАД вернут скоростной режим в 80 километров в час

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - В Алматы на проспекте Аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге вернут скоростной режим в 80 километров в час, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

Вопрос возвращения разрешенной скорости до 80 километров в час на скоростных магистралях (ВОАД, проспект Аль-Фараби) волнует многих горожан. С момента начала работы на посту акима Алматы Бакытжана Сагинтаева поступило более 800 обращений на эту тему", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Отмечается, что после снижения разрешенной скорости до 60 километров в час аварийная ситуация в городе не улучшилась, а количество ДТП, к сожалению, продолжает расти.

В пресс-службе напомнили, что с предложением вернуть скоростной режим на ВОАД и проспекте Аль-Фараби выступил и Общественный совет города Алматы.

"Поэтому, принимая во внимание высокий запрос общественности, акимат принимает решение вернуть разрешенную скорость в 80 километров в час на проспекте Аль-Фараби и ВОАД, что отвечает задачам этих улиц, связанных в единую объездную дорогу", - проинформировали в пресс-службе.

В пресс-службе полиции города напомнили о мировом опыте, который показал, что снижение скоростного режима на дорогах Нью-Йорка, Лондона и других мировых мегаполисов сделало дороги в этих городах одними из самых безопасных в мире, как для пешеходов, так и для автомобилистов и спасло десятки жизней.

Некоторые горожане предложили на указанных дорогах установить регулируемое, то есть меняющееся ограничение скорости в зависимости от трафика либо использовать для регулирования скорости потоков систему "Сергек".

Подавляющее число комментариев негативные. Алматинцы рассказали о "нереальных" пробках, при этом, по свидетельству некоторых пользователей, время в дороге выросло примерно на 10 минут.

Также часто пользователи писали о чрезмерно осторожных водителях, которые снизили скорость до 40-50 километров в час, что в итоге привело к еще большим заторам на дорогах.

Пользователи возмутились разъяснениям департамента полиции, который заявлял о том, что в результате снижения средней скорости движения время в дороге увеличится всего на две минуты. Также многие указывают на негативное влияние увеличившихся дорожных пробок на экологию города. Свои варианты снижения аварийности на дорогах предложили и жители других городов

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