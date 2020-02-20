Бакауова поместили под домашний арест

Павлодар. 19 февраля. Kazakhstan Today - Изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову, передает Kazakhstan Today.

Постановлением Специализированного следственного суда города Павлодара от 18 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя СОГ - главного следователя СД КНБ РК, согласованное с начальником Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК, об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест подозреваемого Б.Ж. Бакауова", - говорится в сообщении областного суда.

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