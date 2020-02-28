Бауыржан Байбек рассказал, какими ценностями руководствуются в партии Nur Otan

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan рассказал, какими ценностями руководствуются в партии, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в течение нескольких дней встретился с жителями отдаленных аулов Сузакского, Отырарского и Жетысайского районов Туркестанской области, сообщили в пресс-службе партии.

Так, в Жетысайском районе он встретился с жителями села Абай, где остро стоит вопрос с поливом посевных площадей. Уже несколько лет здесь не завершается реконструкция оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами.

Как говорят сельчане, работы по бетонированию канала ведутся со срывами сроков и зачастую некачественно. Данный вопрос требует координации как центральных, так и местных исполнительных органов. С руководителями крестьянских хозяйств мы также обсудили вопрос выделения государственных субсидий на развитие хлопковой индустрии. Более детально данные вопросы планируется рассмотреть на партийной площадке с участием членов партии - министров сельского хозяйства и природных ресурсов. Об итогах население будет информировано дополнительно", - написал Бауыржан Байбек в своем Instagram .

Далее первый зампред партии приехал в село Шаульдер Отырарского района. Более 300 семей ранее обратились в Nur Otan из-за проблем с отоплением.

В рамках инициированного Елбасы проекта "Ауыл - Ел бесігі" партией разрабатываются системные меры по решению проблемных вопросов самых отдаленных районов нашей страны. По словам акима области, при ближайшем уточнении бюджета здесь на проведение тепловых сетей направят более 700 млн тенге. Уже выделены средства на строительство котельной. Решение поднятого сельчанами вопроса взято на контроль партии Nur Otan", - отметил Бауыржан Байбек.

Руководством правящей партии также было осмотрено новое здание поликлиники в городе Жетысае, возведённое вместо аварийного строения 1964 года. Из-за недопоставки медицинского оборудования вот уже несколько месяцев объект не вводится в эксплуатацию. Местные власти пообещали решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек заехал в аул Казыбек би, где встретился с семьями, которым помогли с жильём неравнодушные предприниматели области. В рамках партийного проекта "Бакытты отбасы" в регионе успешно реализуется благотворительная программа "Камкорлык" по поддержке семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Только в Жетысайском районе определена 141 семья, которой требуется социальная поддержка. За каждой закреплены кураторы из числа членов и сторонников партии Nur Otan. 86 семьям уже оказана материальная помощь. За счет спонсорских средств ведется строительство домов для 10 нуждающихся семей. Считаю, это и есть пример добродетельного и милосердного общества, к которому призывал великий философ и мыслитель Аль-Фараби. Солидарность, справедливость, взаимное доверие и ответственность, поддержка слабых сильными, малоимущих обеспеченными - непреложные ценности, продвигаемые партией Nur Otan", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы партией Nur Otan совместно с правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. В рамках этой работы руководство партии Nur Otan объезжает регионы, чтобы даже самые отдаленные районы и села страны. Уже сегодня Бауыржан Байбек выехал с рабочей поездкой в Кызылординскую область.

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