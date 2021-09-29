Ulttyq Mura: Бауыржан Байбек рассказал о новом проекте партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Бауыржан Байбек рассказал о новом проекте партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Партия Nur Otan и Союз писателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве и договорились о проведении первого совместного мероприятия – республиканского творческого конкурса для молодых писателей и поэтов "Улы дала". В церемонии подписания приняли участие председатель Союза писателей, акын Улугбек Есдаулет, писатель Алибек Аскаров, акыны Несипбек Айтулы и Даулеткерей Капулы, а также депутаты мажилиса парламента, руководство партии Nur Otan.
Это знаменательный год для всей страны. За эти 30 лет мы под руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева заложили основы нашей государственности, очертили границы, определили главные направления внутреннего и внешнего развития. Под руководством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева продолжаются политико-экономические реформы. Говоря о развитии страны, в центре внимания должны быть не только социально-экономические показатели, но и вопросы духовности. Ведь именно представители литературы и искусства олицетворяют главные ценности независимости, передают их суть подрастающему поколению", - сказал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
По его словам, главная цель подписания меморандума - развитие культуры, усиление интеллектуального потенциала нации, а также популяризация творчества современных писателей и поэтов путем проведения совместных мероприятий, направленных на стимулирование развития казахской литературы и поэзии.
Байбек подробно остановился на значении нынешнего конкурса для молодых писателей и поэтов. Цель конкурса - распространение и поддержка произведений современных казахстанских авторов, отражающих идеи и ценности духовной модернизации общества и достижений страны за первые 30 лет независимости, созидательной роли Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в укреплении государственности.
Конкурс проводится по 5-ти номинациям: "Проза", "Поэзия", "Драматургия", "Сценарий художественного фильма и телесериала", "Сочинение для детей". По каждой из них будет определено 3 призовых места. За первое место - 1 000 000 тенге, за второе место - 750 000 тенге, за третье место = 500 000 тенге. В конкурсе могут принять участие поэты, писатели, драматурги и сценаристы в возрасте от 18 до 40 лет.
Подписывая меморандум, председатель союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет отметил, что подобные конкурсы способствуют отбору и популяризации талантов. От лица всего сообщества писателей он поблагодарил руководство партии за поддержку деятелей искусства и культуры, а также молодых талантов.
За 30 лет наши достижения, результаты и победы, как мы преодолели кризис и застой, каких высот достигли - все это в основном в цифрах. Важно, чтобы творческие люди, воплощая поэтическим языком, представляли их народу как художественное произведение, которое, несомненно, навсегда останется в сердцах современников и потомков. Положением конкурса в пяти жанрах отмечены пять номинаций. Появилась номинация по сценарию телесериала, которой не было ранее. Кроме того, вы знаете, что этот год указом президента объявлен "Годом поддержки детского и юношеского чтения". В этой связи очень приятно, что и детской литературе посвящена специальная номинация. Если такая поддержка придаст импульс развитию детской литературы, если в мир придут любимые детьми произведения, если появится новая классика, то можно сказать, что совместный проект Nur Otan и Союза писателей достиг своей цели", - заявил Улугбек Есдаулет.
В свою очередь, председатель конкурсной комиссии "Улы дала", известный писатель Алибек Аскаров подчеркнул, что, даже если среди сотен материалов, попавших на конкурс, будет определено всего одно-два лучших произведения, то это будет большим успехом.
В ходе встречи депутат мажилиса, председатель республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan Жанарбек Ашимжан обратил внимание на пункты предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!", посвященные духовности и культуре.
Было проведено два заседания республиканского совета Miras, где правительству было дано 28 конкретных предложений. Из них уже реализовано 25. Мы продолжаем работать в этом направлении. По трем нашим предложениям нужны изменения в законодательстве. Законопроекты поступят в декабре. Думаю, что после внесения изменений, мы также найдем решение в отношении дубляжа фильмов на государственный язык. Поэтому принятие меморандума сегодня, завтра получит свою достойную оценку в обществе, а включение новых номинаций будет способствовать решению вопросов, касающихся современной киноиндустрии, дубляжа", - добавил Жанарбек Ашимжан.
Подводя итоги встречи, первый заместитель председателя партии отметил высокую активность интеллигенции в общественной жизни. По его словам, в праймериз, которые партия провела в 2020 году, приняли участие более 350 писателей, публицистов, айтыскеров и журналистов.
В рамках дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года в стране будет построено 259 объектов культуры, отремонтирован 1241 культурный объект, проведена научная реставрация 150 объектов. За рубежом увеличится количество центров "Абай". Также партия обеспечит прозрачность в выделении средств в рамках ежегодного государственного социального заказа для 1500 деятелей культуры, искусства и науки. Еще одна новость – с этого года мы утвердили партийный проект Ulttyq Mura и приступили к комплексному проведению всех культурно-литературных мероприятий", – заключил Байбек.
Конкурс "Улы дала" ранее проводился в 2019 году. На рассмотрение жюри поступило более 700 произведений. Из них было отобрано 400 произведений, в 5 номинациях призерами стали 15 молодых талантливых писателей со всей страны. Из-за пандемии коронавируса за последние полтора года многие литературно-культурные проекты прекратились.
Условия конкурса будут опубликованы на сайте nurotan.kz и официальных аккаунтах партии в социальных сетях, а также на сайте аiqyn.kz и на странице "Ulttyq Mura" в Facebook.
Прием работ для участия в конкурсе будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября. Поступившие работы будут публиковаться на сайте aiqyn.kz в рубрике UlyDala. Они будут рассматриваться конкурсной комиссией с 1 по 7 декабря. Церемония награждения победителей пройдет в столице в преддверии Дня независимости республики Казахстан.
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В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
29.09.2021, 08:08 1972
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, в центре, на юге и юго-западе страны – дождь с грозой. Лишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке – туман, на севере – гололед, на юге – гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.
В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, северо-западе области – туман, гололед.
На юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей, днем на востоке области и в горных районах – гроза.
На северо-западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед, на севере – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере, северо-востоке и северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, в центре – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в горных районах Туркестанской области, на северо-востоке Актюбинской области, на юге и востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.
Дождь, снег, гололед: синоптики рассказали о погоде в РК.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Инфотур "Новый Шелковый путь" прошел в Алматинской области
28.09.2021, 12:54 111106
ТАЛДЫКОРГАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области прошел информационный тур "Новый Шелковый путь", на который собрались представители туристических компаний со всей страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие организовано управлением туризма Алматинской области. Целью информационного тура является знакомство с Великим шелковым путем, который является уникальным историческим памятником человеческой цивилизации.
Первым объектом посещения стал заповедник-музей "Танбалы", находящийся в Жамбылском районе. Здесь участники могли рассмотреть петроглифы, выбитые в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями.
По словам гида, в данной местности больше 5000 петроглифов. Самый знаменитый из них, солнцеголовый бог, который был символом международного конкурса вокалистов "Азия дауысы".
Также участники тура посетили горячие источники Уйгурского района, где насчитывается до ста сорока видов минеральных вод, имеющих разный состав. В данном районе много зон отдыха, санаториев.
Не осталось в стороне и одна из главных достопримечательностей города Жаркента Панфиловского района - Жаркентская мечеть, построенная без единого гвоздя. Столетнее строение напоминает китайскую пагоду. На основе комплекса мечети создан архитектурно-художественный музей, где собрано 525 экспонатов - одежда, предметы быта, утварь жителей приграничного региона прошлого столетия.
Отмечается, что именно в этой мечети снимали сюжеты многих исторических фильмов. Ежегодно полюбоваться памятником архитектуры приходят тысячи туристов.
В программу тура также входило посещение Кольсайских озер, Ясневой рощи и Чарынского каньона.
Когда доехали до Кольсая-1 в Кегенском районе, перед участниками открылись яркие живописные пейзажи. Вокруг разноцветные краски природы, а воздух наполнен ароматами горного разнотравья, величественные ели красуются на высоких склонах гор, а от лазурного озера глаз не оторвать. А Чарынский каньон поразил своей природной архитектурой и необычными пейзажами, будто с другой планеты, завораживают и пленяют. Именно здесь приходит осознание, насколько богат Жетысу историей. Смотришь на Долину замков - на глазах воссоздаются все пути, по которым прошли наши предки. По всему этому пути шли караваны, полные товарами, в основном шелком и специями, протяженность одного составляла - 25 километров", - рассказали организаторы.
Как рассказал заведующий отделом мониторинга и развития управления туризма Алматинской области Медет Нияз, данное мероприятие проводится с целью ознакомления людей с прекрасными местами Казахстана и его историей.
Уже третий день путешествуем по одному из отрезков Великого шелкового пути… Уникальности природы региона можно только удивляться. В Алматинской области есть все: от пустыни до Арктики. И хочется, чтобы каждый человек увидел все своими глазами, чтобы по достоинству оценил богатство природы и истории. Все это делается для обмена опытом", - сказал он.
В Алматинской области обсудили вопросы борьбы с коррупцией
28.09.2021, 12:28 115804
ТАЛДЫКОРГАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Доме журналистов состоялась диалоговая встреча на тему борьбы с коррупцией с участием государственных служащих, представителей квазигосударственного сектора и СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Организаторами мероприятия выступили Агентство РК по противодействию коррупции по области и КГУ "Jetisy media".
Как рассказали организаторы, встреча прошла в формате "без галстуков", состоялся открытый и доверительный разговор, участники обсудили тему борьбы с коррупцией и причины ее появления, говорили о работе комплаенс-офицеров.
В мероприятии участвовало более 30 человек, среди которых были государственные служащие, общественные деятели, журналисты.
Тема сегодняшней встречи посвящена теме коррупции, мы обсуждали дальнейшее доведение той или иной информации до населения и, соответственно, получение обратной связи, предложений от присутствующих. Надеюсь, от сегодняшней встречи будет хороший эффект, в последующем эту работу будем продолжать", - сказал, открывая встречу, первый заместитель руководителя Агентства РК по противодействию коррупции Алматинской области Жандос Жумабаев.
По его словам, в области за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 87 уголовных правонарушений, 68 фактов являются коррупционными.
В большинстве у нас преобладает дача взятки и получение взятки, 154 лица были привлечены к ответственности, из них 69 были осуждены. Большинство по решению суда были пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Причинённый ущерб достигает порядка 2 млрд тенге, на 99% они возвращены в государство", - рассказал глава антикоррупционной службы региона.
Участники сошлись во мнении о том, что подобные мероприятия и встречи помогут сформировать антикоррупционное сознание, также это в будущем приведёт к адаптации к изменениям в правовой культуре", - рассказали организаторы мероприятия.
В свою очередь, участвовавшие в мероприятии госслужащие выразили готовность к продуктивному сотрудничеству, они, в частности, поднимали вопросы о создании общего пула комплаенс-офицеров.