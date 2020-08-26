Байбек: 65% подавших заявки на праймериз Nur Otan - самовыдвиженцы

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - На сегодня свои заявки для участия подали 7670 граждан. Из них 34% - женщины, 24,1% - молодежь до 35 лет, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья! Как вы знаете, в рамках поручения лидера партии Нурсултана Назарбаева мы проводим общереспубликанский внутрипартийный отбор - праймериз. На сегодня свои заявки для участия подали 7670 граждан. Из них 34% - женщины, 24,1% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2631 человек, то 5039 кандидатов - самовыдвиженцы", - рассказал зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек в Facebook .

Он напомнил, что регистрация продлится до конца этой недели.

С 7 сентября начнется агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября.

Зампред отметил, что сегодняшняя эпидемиологическая ситуация накладывает определенные ограничения и требует организации соответствующих условий для проведения праймериз.

Для всех нас важны, в первую очередь, здоровье и безопасность наших граждан. В этой связи нами совместно с главным государственным санврачом Айжан Есмагамбетовой принято постановление о введении специальных санитарно-эпидемиологических требований при проведении праймериз. Ими должны руководствоваться все организационные комитеты, сами кандидаты и голосующие. Так, участники внутрипартийного отбора обязаны использовать маски, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальное дистанцирование на расстоянии не менее 2 метров, избегать рукопожатий и других форм прямого контакта", - пояснил Байбек.

Во всех задействованных помещениях будет обеспечено необходимое количество санитайзеров, бесконтактных термометров, организованы регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и проветривание не менее 2 раз в сутки.

В ходе агитации распространение флаеров и буклетов необходимо осуществлять только с использованием масок и перчаток.

Встречи кандидатов с членами партии могут проходить посредством видеоконференций в социальных сетях, на открытых площадках или в проветриваемых помещениях при соблюдении дистанции между участниками и наличии масок.

Публичные дебаты кандидатов на 1224 объектах должны проводиться в онлайн-формате и с соблюдением социального дистанцирования.

На 2545 участках для голосования кабины и урны, а также места выдачи бюллетеней должны быть на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В целом внедренная нами информационная система "Праймериз" позволяет проводить все этапы внутрипартийного отбора, в том числе регистрацию, агитацию и голосование, в режиме онлайн. Система проста в применении, обеспечивает "тайну выбора" избирателя, а также защиту от посторонних вмешательств. Поэтому большую часть мероприятий мы постараемся провести, используя эти возможности", - добавил Байбек.

Более подробно обо всех организационных моментах праймериз можно узнать на сайтах primaries.kz и nurotan.kz.

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