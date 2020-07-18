Байбек: Нет необходимости платить ЕСП, чтобы получить выплату в 50 тысяч тенге

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек опроверг информацию о необходимости оплачивать единый совокупный платеж, чтобы получить выплаты в 50 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

В социальной сети Facebook Байбек обратился к своим подписчикам:

Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что в сети появилась недостоверная информация о якобы выплатах в 50 тысяч тенге под лозунгом "Biz Birgemiz" посредством телеграм-ботов и различных платежных онлайн-систем.

Некоторые граждане распространяют фейковые сообщения о том, что для получения благотворительной помощи фонда необходимо оплатить единый совокупный платеж в размере 2485 тенге.

Данная информация не соответствует действительности. Материальная помощь из средств фонда доводится до получателей путем безналичного перечисления через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом предоставление каких-либо документов или оплата налогов не требуется. Более того, банками не взимается комиссия, а средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имелись.

Как вы знаете, с первых дней фондом "Birgemiz", созданным по инициативе Елбасы, оказана адресная помощь более 550 тысячам казахстанских семей. По 50 тысяч тенге также получили более 2 тысяч задействованных в борьбе с коронавирусом медицинских работников. Активисты "Jas Otan" доставили продуктовые корзины почти 300 тысячам семей. Среди 100 тысяч социально-уязвимых семей обеспечена раздача 5 миллионов медицинских масок. Кроме того, по поручению Нурсултана Назарбаева из фонда выделено 340 млн тенге на строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык в Махтааральском районе.

Фонд "Birgemiz" и дальше продолжит работу по поддержке социально уязвимых слоев населения на принципах прозрачности и подотчетности. Очень жаль, что в такое непростое время кто-то злоупотребляет доверием граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Руководство фонда обратится в правоохранительные органы для пресечения подобных мошеннических действий. Еще раз хочу подчеркнуть, доверяйте только официальным источникам информации!" - резюмировал Байбек.

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