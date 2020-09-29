Байбек встретился с общественностью и неправительственными организациями Алматы

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек обcудил с представителями общественности и неправительственных организаций Алматы основные направления реализации послания главы государства, а также рассмотрели актуальные вопросы праймериз и предложения по развитию города на ближайшие 5 лет в рамках предвыборной программы партии, передает Kazakhstan Today.

Как вы знаете, по поручению лидера партии Н.А. Назарбаева впервые внутрипартийные праймериз проходят в общереспубликанском масштабе. В Алматы в качестве кандидатов зарегистрировались более 200 горожан, из них 35% - это женщины, более 30% - молодежь до 35 лет", - написал первый зампред партии в Facebook .

Он отметил, что наибольшую активность проявили представители малого и среднего бизнеса, а также неправительственных организаций - более 50%. В среднем, на одно место в Алматы претендуют до 8 человек.

Байбек уточнил, что на сегодня в городе проведено почти 3 тысячи различных встреч и дебатов. Собрано порядка 300 конкретных предложений по улучшению городской предвыборной программы. Из них 41% касаются социального блока, 21,5% - развития инфраструктуры и экологии, 12,5% - экономики и занятости.

В целом по поручению Елбасы наши предвыборные программы по каждому региону, городу и району будут доработаны с учетом мнения населения и задач, поставленных президентом в послании народу Казахстана. К примеру, в проекте алматинской предвыборной программы на основе обращений жителей предусматриваются отдельные меры по улучшению экологической ситуации и озеленению города, развитию общественных пространств и социальной инфраструктуры. Найдут свое отражение и другие проблемные вопросы, волнующие алматинцев", - сказал он.

Ознакомиться с проектом городской предвыборной программы и внести предложения можно на сайте primaries.kz

Уверен, что в тесном сотрудничестве и при поддержке горожан все намеченные цели по дальнейшему преображению Алматы будут воплощены. Пользуясь случаем, поздравляю всех алматинцев с прошедшим Днем города! Желаю успехов, здоровья и алматинского настроения", - добавил первый зампред.

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