Беременную аферистку задержали в Туркестанской области

Туркестан. 22 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, выманившую деньги у 18 человек, передает Kazakhstan Today.

В Сарыагашский РОП с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов молодой девушки, малознакомая ей женщина, войдя к ней доверие и обещая помощь в получении ежемесячного социального пособия, обманным путем выманила у нее 30 тысяч тенге и скрылась. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество", сообщает Polisia.kz .

Полицейские оперативно установили личность подозреваемой и задержали аферистку. Ею оказалась местная жительница - беременная молодая женщина, ранее судимая за мошенничество.

Она также обещала гражданам помощь в получении водительских прав. В ходе следствия установлено, что подозреваемая причастна ещё к 17 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 800 тысяч тенге. Подозреваемая полностью призналась в содеянном. Женщина, уже имеющая двух детей, отпущена под подписку. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование", - уточнили в полиции.

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