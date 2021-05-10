Бессмертный полк в 2021 году снова проходит онлайн

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В День Победы в режиме прямого эфира проходит интерактивная акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Шествие "Бессмертный полк онлайн" проходит, как и в прошлом году, в режиме онлайн. На протяжении 10 дней желающие могли отправить истории и фотографии о героях Великой Отечественной войны. Портреты тысяч ветеранов появляются в прямом эфире, где их видит вся страна.

Трансляция запланирована с 10.00 до 15.00 по времени Нур-Султана.

Утром казахстанцев с Днем Победы поздравили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев . Елбасы подчеркнул, что в Казахстане не забывают уроков истории, "поэтому как величайшую ценность мы храним единство нашего народа". Президент отметил, что сегодня очередную годовщину Победы с нами празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. "Никто из них не останется без поддержки государства и внимания общества", - добавил он.





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