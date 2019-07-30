Биртанов прокомментировал резонансные дела с участием врачей

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Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал уголовное дело в отношении известного трансплантолога Гани Куттымуратова , а также ситуацию с детским хирургом в Актау, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в Казахстане расследуют уголовное дело о незаконном изъятии человеческих органов. В ходе расследования, по данным МВД РК, установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Куттымуратова. Врача задержали в мае текущего года.

Информации было достаточно. Это же уголовное дело, оно расследуется. Ситуацию с Гани Куттымуратовым комментировать не можем, это другое ведомство расследует. Мы знаем, что он очень высококвалифицированный доктор, с точки зрения врача, к нему претензий нет, а вот то, как внутри обстояла ситуация, пусть правоохранительные органы расследуют. Думаю, они доложат результаты", - сказал Биртанов в кулуарах заседания коллегии Минздрава, пишет Kazpravda.kz .

В то же время, по словам министра, проблема выявлена достаточно серьезная.

Я о том, что в рамках медицинского туризма, когда иностранные граждане приезжали в Казахстан для операций, в принципе мы не мешали, а наоборот приветствовали. Но есть факты, которые говорят о том, что, возможно, речь идет о нелегальной торговле органами. То есть когда не безвозмездно эта операция делалась, а когда реципиент оплачивает донору. Это запрещено. Это уголовное преступление в нашей стране. Соответственно, это требует доказательств. Расследование идет. Это все, что я могу сказать", - добавил Биртанов.

Кроме этого, министр считает, что в вопросах трансплантации органов есть проблема, которая заключается в том, что в соответствии с законом, если человек при жизни не отказался быть донором, это означает, что он согласен.

Это называется презумпция согласия. Она у нас в кодексе прописана. Но в реальности получается так, что родственники против. Бывает так, что человек погибает и можно взять его органы для пересадки, но часто в дело вмешиваются родственники. Бывает так, что они запрещают. Однако по закону согласие родственников не требуется, потому что они не имеют прав на органы умершего родственника. Морально, конечно же, есть вопросы. Поэтому мы говорим, спрашивайте разрешения", - заключил министр.

На заседании коллегии Минздрава Биртанов упомянул инцидент с врачом-хирургом в Актау, который по решению суда был арестован на сутки за конфликт с пациенткой.

Вот по ситуации с нашим коллегой. Я думаю, что управление здравоохранения здесь как-то не доработало эту ситуацию. Дождались, когда дело придет в суд и обретет общественный резонанс. У вас в области есть профсоюзы? В таких ситуациях профсоюзы должны более тесно работать с руководством клиник и с управлением здравоохранения, акиматом. Такие ситуации нужно решать мирным путем. А сейчас получается, что этот вопрос социализировался, вся страна, все медработники возмущены. Работники нашего головного института педиатрии выступают. Потому что они не видят здесь защиты и нормально принятого решения", - сказал Биртанов.

Он подчеркнул, что из-за возникшей ситуации врачи демотивированы, а студенты медицинских вузов отказываются проходить практику.

Вся работа, которую приводили все лето с выпускниками, по прикреплению их в селе, все сейчас под вопросом. Ни одного публичного выступления от профсоюза мы не услышали. Я работал сам в экстренной медицине и не раз был участником таких процессов, когда возмущенные родственники подавали в суд - и тогда никого нет, один сам по себе. Никаких профсоюзов, никаких адвокатов, это все денег стоит", - сказал глава Минздрава.

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