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По делу о незаконном изъятии органов вместе с трансплантологом задержана переводчица - гражданка КР

23.07.2019, 13:14 7075
По делу о незаконном изъятии органов вместе с трансплантологом задержана переводчица - гражданка КР
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Вместе с казахстанским трансплантологом под стражу взяли гражданку Кыргызстана, которая была переводчиком у доноров, сообщил телеканалу "Астана" адвокат Гани Куттымуратова Алдирза Куанышкереев, передает Kazakhstan Today. 
 
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что признанного хирурга Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии человеческих органов. В МВД считают, что он участвовал в транснациональной преступной организации. Трансплантолог уже три месяца находится в следственном изоляторе. Тем временем коллеги и пациенты просят выпустить Куттымуратова под подписку о невыезде. С соответствующим письмом они уже обратились в прокуратуру и МВД. 
 

Установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Куттымуратова. Его деяния квалифицированы по статье УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц", а также по статье "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", - сказал советник главы МВД, официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз.

 
По этим двум статьям Куттымуратову грозит от 8 до 12 лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью. Как рассказал адвокат хирурга, вместе с ним под стражу взяли гражданку Кыргызстана - переводчика доноров.
 

В настоящее время под стражей находятся два человека. Врач Куттымуратов и гражданка Республики Кыргызстан, которая была переводчиком. Органы следствия предполагают, что хирург Куттымуратов при проведении операции взял вознаграждение. Но я думаю, как защитник, при проведении операции у него не стояла цель именно изъять органы и ткани живого лица, упаковать контейнер и куда-нибудь отправить. Все операции проводились с соблюдением всех требований, в том числе юридических", - прокомментировал адвокат хирурга Алдирза Куанышкереев.

 
По данному делу также высказался и известный казахстанский хирург, председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя. 
 

Если бы он был убийцей-рецидивистом, маньяком, то тогда я понимаю. Следствие может идти, но держать такого человека в СИЗО недопустимо. Организовать международную транснациональную группировку и одновременно оперировать - хирургу это не по силам. Мое мнение: это нереально. В последние месяцы у нас трансплантация в стране практически остановилась, в связи с событиями, которые сейчас происходят", - сказал он.

 
По информации телеканала, в этом деле врачи были казахстанские, реципиенты - израильские, а доноры - киргизские и таджикские. По такой схеме иностранная компания работала с национальным научным центром онкологии и трансплантологии в Нур-Султане. Договор заключили в 2017 году, когда Гани Куттымуратов еще возглавлял профильное отделение. По словам его коллеги, трансплантолог лично провел иностранцам около 20 операций по пересадке органов, говорится в сюжете. 
 

У них там операция доходит до 100 тысяч долларов, а у нас - около 10. Все организационные вопросы, договоры были заключены руководством нашей казахстанской клиники. Это ННЦ онкологии трансплантологии, которое заключило договор на проведение операций здесь, в Казахстане. Чтобы прооперировать двух людей, у одного изъять, другому пересадить в переделах 50-60 человек участвует. Но здесь получается так, что все это слили на одного человека, оперирующего", - сказал президент РОО "Защита прав медицинских работников" Нурлыбек Удербаев.

 
Отмечается, что все происходило в рамках идеи развития медицинского туризма и по букве закона. Однако по законам Казахстана гражданам РК запрещено отдавать иностранцам свои почки и печень, хотя в целом трансплантации между нерезидентами разрешены. 
 
Коллеги и пациенты просят выпустить Гани Куттымуратова под подписку о невыезде. Они уже обратились в прокуратуру и МВД. Пока же врачу-трансплантологу высшей категории продлили меру содержания под стражей до 1 сентября. 

Напомним, в июне первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что 20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане. По факту незаконной торговли органами правоохранители проводят расследование. 
 

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