МВД расследует незаконное изъятие органов

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - МВД расследует незаконное изъятие человеческих органов, передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ходе расследования установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Г.М. Куттымуратова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мае текущего года Куттымуратов был задержан по подозрению в совершении преступления, его деяния квалифицированы по части 3 статьи 116 (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц) и части 2 статьи 264 (Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации) УК РК.

Следственным судьей санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК Республики Казахстан в интересах досудебного расследования ход и результаты предварительного следствия не разглашаются", - проинформировали в ведомстве.

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