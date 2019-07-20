МВД расследует незаконное изъятие органов

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - МВД расследует незаконное изъятие человеческих органов, передает Kazakhstan Today.
Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ходе расследования установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Г.М. Куттымуратова", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в мае текущего года Куттымуратов был задержан по подозрению в совершении преступления, его деяния квалифицированы по части 3 статьи 116 (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц) и части 2 статьи 264 (Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации) УК РК.
Следственным судьей санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК Республики Казахстан в интересах досудебного расследования ход и результаты предварительного следствия не разглашаются", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, известного казахстанского врача подозревают в незаконном изъятии органов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства