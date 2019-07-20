Известного казахстанского врача подозревают в незаконном изъятии органов

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов, сообщил президент РОО "Защита прав медицинских работников" Нурлыбек Удербаев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, на врача завели уголовное дело по двум статьям: часть 2 статьи 264 (Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации) и части 3 статьи 116 (Незаконное изъятие органов и тканей человека). С 1 мая 2019 года Куттымуратов находится под стражей.

Удербаев пояснил, что в 2017 году некая иностранная компания заключила договор с Национальным центром онкологии трансплантологии о проведении трансплантации почек от иностранных доноров, где Куттымуратов работал заведующим отделением трансплантации, по проведению трансплантации почек от живого донора для организации медицинского туризма в Казахстане и привлечение иностранных пациентов на пересадку на базе центра.

Все эти пациенты проходили этические и врачебные комиссии, после этого принималось решение по трансплантации. Все операции по пересадке почек были успешно проведены и пациенты были выписаны и уехали на родину", - добавил Удербаев.

Он также отметил, что Куттымуратов обвиняется в том, что он единолично проводил госпитализацию, организацию и оперативное вмешательство по пересадке почек.

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