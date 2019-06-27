20 украинцев незаконно продали свои почки в Казахстане

Киев. 26 июня. Kazakhstan Today - 20 украинцев незаконно продали свои органы в Казахстане. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает Kazakhstan Today.

Правоохранители проводят расследование по факту незаконной торговли органами. Удалось установить, что 20 украинцев продали свои почки, пишет segodnya.ua

За свои органы они получали от 10 до 15 тыс. долларов, а вот покупатели почек должны были заплатить уже 150 тыс. долларов за одну.

Один из мужчин заявил, что продал почку, чтобы заплатить за проведение операции онкобольной жене, а другой - чтобы просто жить.

И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе", - заявил Аброськин.

Известно, что правоохранители задержали несколько лиц, причастных к преступлению, среди них и врач-трансплантолог.

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