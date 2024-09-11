Блогеров начали штрафовать за распространение фейков в Казахстане
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Блогеров начали штрафовать за распространение фейков Республике Казахстан.
За январь-июль текущего года в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации) (...) Большая часть зарегистрированных правонарушений была совершена пользователями онлайн-платформ, которые своих комментариях к новостям или постам разместили информацию, создающую условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан. Что касается фейков от блогеров, было зарегистрировано 5 таких правонарушений, к ответственности привлечены 2 человека", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, меньше половины зарегистрированных правонарушений было рассмотрено уполномоченным органом.
38 дошли до суда. К ответственности привлекли 50 человек. Им придется заплатить штраф. Общая сумма финансовых взысканий по этой статье за семь месяцев составила 2,8 млн тенге. Из них 2,5 млн тенге пришлось как раз на административные штрафы, наложенные на пользователей. Взыскано пока только 63,2%. Нужно отметить, что сумма штрафа за распространение ложной информации в соцсетях или написание комментариев, содержащих фейки, может быть довольно ощутимой для семейного бюджета: 20 МРП, или 73,8 тыс. тенге", - отметили они.
При этом максимальная планка штрафов для блогеров согласно КоАП чуть выше: 30 МРП, или 110,8 тыс. тенге.
За январь-июль текущего года за распространение ложной информации казахстанских инфлюэнсеров оштрафовали на 166,1 тыс. тенге. Из них взыскано 55,4 тыс. тенге", - добавили аналитики.
Напомним, 10 июля 2023 года президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону.
Он направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах".