В МИОР прокомментировали закон об онлайн-платформе и онлайн-рекламе

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера президент - Вчера президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону.





Как известно, на сегодняшний день социальные сети стали основным источником информации, которая формирует общественно-политическую повестку. Под влиянием кардинальных изменений в ландшафте коммуникаций сфера масс-медиа, называемая "барометром общественного настроения", кардинально изменилась. Так, по данным Digital news report, который буквально вчера был опубликован Reuters Institute, в мире на 30 процентов увеличилось количество знакомств с новостями через социальные сети", - написал министр в Facebook.





По его словам, закон направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы.





Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах".





Кроме того, в рамках закона будут приняты необходимые меры по снижению тенденций теневой экономики и борьбе с онлайн-мошенничеством. Другими словами, ответственность в офлайн-жизни будет также предусмотрена и в онлайн-мире.





Закон позволит наладить эффективное сотрудничество и взаимодействие с онлайн-платформами для полноценной реализации прав и свобод граждан. При этом уже всемирно известные социальные сети и онлайн-платформы выразили желание сотрудничать, некоторые из них назначили представителей", - отметил Дархан Кыдырали.