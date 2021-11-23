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Болашаковцы впервые переведут на казахский язык книги по работе с детьми с аутизмом

22.11.2021, 15:30 124957
Болашаковцы впервые переведут на казахский язык книги по работе с детьми с аутизмом
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Фонд "Болашак" планирует издание первых переведенных на казахский язык книг по прикладному анализу поведения детей с аутизмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди них - инструмент оценки навыков и руководство по составлению индивидуальных программ "ABLLS-R" доктора Дж. Партингтона (США) и книга "Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения" Ю. Эрц и О. Мелешкевич (Израиль, США). 
 
Напомним, что фонду "Болашак", учрежденному выпускниками одноименной стипендии, в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы наряду с известным проектом по дубляжу фильмов на государственный язык болашаковцы также реализовали немало социальных и благотворительных инициатив. Одна из них – проект по развитию инклюзивного образования "Каждый ребенок достоин школы".
 
Как отметили в фонде, проект реализуется болашаковцами при поддержке партии Nur Otan с целью создания и внедрения модели инклюзивного образования в Казахстане. Основными направлениями являются открытие кабинетов поддержки инклюзии, обучение казахстанских специалистов международным практикам сопровождения особенных детей, перевод профессиональной литературы на казахский язык.
 
Особенностью проекта является непрерывное методическое сопровождение, или курация, школ поведенческими специалистами. Необходимость курации вызвана особенностями развития детей с аутизмом и недостаточным уровнем квалификации казахстанских специалистов. 
 
Дети с аутизмом - одна из самых сложных категорий детей с особыми образовательными потребностями - это дети с поведенческими нарушениями. Школы и сады сегодня не готовы обучать их. Педагоги и воспитатели, выпускники дефектологических факультетов не владеют методиками, которые помогли бы им понимать и обучать таких детей. Дети с аутизмом и аутичными чертами могут не уметь разговаривать, взаимодействовать с окружающими, выполнять повседневные задачи. При этом они очень обучаемы и при правильном и своевременном подходе, и обучении в общей среде у таких детей наблюдается заметный прирост навыков.
 
Всего фондом "Болашак" сегодня открыты 43 кабинета поддержки инклюзии в 17 регионах Казахстана, в том числе в двух столичных детских садах. Возможность ходить в школу каждый день получили более 600 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Болашаковцами также оказана всесторонняя экспертная поддержка Фонду Нурсултана Назарбаева в открытии еще 16-ти кабинетов поддержки инклюзии. В настоящее время данные кабинеты ведут работу под курацией фонда "Болашак". 
 
По словам председателя попечительского совета Динары Чайжунусовой, с целью создания кадрового резерва поведенческих специалистов в Казахстане фондом "Болашак" ведется постоянное обучение и супервизия казахстанских специалистов зарубежными поведенческими аналитиками. 
 
Фондом разработан и запущен первый в Казахстане уникальный курс повышения квалификации "Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями с использованием методов прикладного анализа поведения (АВА-терапия)" для специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями с использованием поведенческих методов работы. Данный курс стал первым в Казахстане курсом повышения квалификации по АВА-терапии, получившим положительное заключение экспертного совета МОН РК. 10 ноября фонд "Болашак" также получил авторские права на курс.
 

Сегодня в Казахстане работает около 15 поведенческих специалистов, 10 из которых - специалисты фонда. Ещё более 40 специалистов школ обучаются на долгосрочных сертификационных курсах международного уровня за счет средств фонда. Весной 2022 года фонд "Болашак" планирует издание первых переведенных на казахский язык книг по прикладному анализу поведения: инструмент оценки навыков и руководство по составлению индивидуальных программ "ABLLS-R" доктора Дж. Партингтона (США) и книга "Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения" Ю. Эрц и О. Мелешкевич (Израиль, США)", - сказала Динара Чайжунусова.

 
Стоит отметить, что услуги, оказываемые детям в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы", предоставляются на безвозмездной основе за счет благотворительных средств.
 

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100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности

23.11.2021, 16:30 352
Фото: ОО Дружба выпускников вузов КНР
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - 100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начало свою деятельность в начале этого года именно с благотворительных акций. В феврале и марте организация раздала медицинские боксы многодетным и нуждающимся семьям. 
 
Завершить 2021 год и свой первый год деятельности выпускники вузов КНР решили вновь продуктивно. На этот раз совместно с крупными благотворительными фондами Нур-Султана они пожертвовали 100 продуктовых корзин. В корзины входили продукты первой необходимости, такие как мука, рис, гречка, подсолнечное масло, стиральный порошок и другие. 
 
На акцию откликнулись несколько организаций, которым выпускники передали корзины, среди них "Клуб добряков", Общественные фонды AmanZhol и К и "Демеу", благотворительный фонд "Мереке", ОО "Инвалиды и ветераны воинской службы и боевых действий", а также одна из мечетей города.
 

Мы постарались охватить больше нуждающихся семей, но к сожалению, на сегодняшний день их очень много. Мы продолжим работать в этом направлении и призываем благотворительные фонды к совместным акциям. Благодарим всех за проявленный интерес и поддержку. На самом деле, таким образом мы надеемся на еще большую дружбу народов двух государств", - отметила председатель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

 
В начале года "Дружба выпускников вузов КНР" предоставила нуждающимся семьям медицинские боксы, в которые входили маски, дезинфицирующие салфетки и антисептики.
 
Акции такого рода направлены на сближение народов Китая и Казахстана, отметили в объединении.
 

Автотрассу до границы с Россией закрыли в ВКО из-за метели

23.11.2021, 15:50 21385
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за метели ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, движение закрыто на участке от города Риддера до границы с Россией, на 129-м - 191-м километрах дороги. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - подчеркнули в ведомстве.

 

Семь казахстанских дорог стали платными

23.11.2021, 15:49 25786
Семь казахстанских дорог стали платными
Фото: kolesa.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Семь казахстанских дорог стали платными. Водители могут приобрести годовой абонемент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", платными стали участки дорог: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 

В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления. Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам", - отметили в нацкомпании.

 
Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам.
 
Месторасположение Центров обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, километр 252+150 слева (на выезде из Талдыкоргана), расположен в черте Талдыкоргана по направлению в сторону Капшагая.
  • Тараз - Кайнар, километр 453+300 справа (село Акчулак), расположен на выезде из Тараза по направлению в село Кайнар, расстояние 37 километров от Тараза;
  • Шымкент - Кызылорда, километр 2127+000 справа (село Икан); расположен на выезде из Туркестана в сторону Шымкента, расстояние 15 километров от Туркестана;
  • Шымкент - Тараз, километр 648+500 справа (село Машат), расположен на выезде из Шымкента в сторону Тараза, расстояние 28 километров от Шымкента;
  • Шымкент - граница Узбекистана, километр 792+000 справа, расположен от села Атамекен в сторону Шымкента, расстояние 86 километров от Шымкента;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 20+400 слева (село Коянды), расположен на выезде из Нур-Султана в сторону Павлодара на территории Нур-Султана;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 1239+500 справа (село Байет), расположен в сторону Павлодара, расстояние 239 километров от Нур-Султана и в 53 километрах от Экибастуза.

Внутригородские Центры обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, Алматы, улица Абылай хана, 27/27;
  • Тараз - Кайнар, Тараз, улица Айтеке би, дом 73;
  • Шымкент - Кызылорда, Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 4А, и на километре 1825+400, кемпинг "Аманкелды" с правой стороны;
  • Шымкент - Тараз, Тараз, массив Дорожник, 1В, в сторону Шымкента, кафе "Раушан";
  • Нур-Султан - Павлодар, Ленинский, улица Жасыбай батыра 2/1 (ДЭУ-61), с правой стороны в сторону Нур-Султана, и в Павлодаре, улица Сатпаева, 97.
 
 

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