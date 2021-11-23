Болашаковцы впервые переведут на казахский язык книги по работе с детьми с аутизмом

Фото: Nur Otan

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - Фонд "Болашак" планирует издание первых переведенных на казахский язык книг по прикладному анализу поведения детей с аутизмом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди них - инструмент оценки навыков и руководство по составлению индивидуальных программ "ABLLS-R" доктора Дж. Партингтона (США) и книга "Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения" Ю. Эрц и О. Мелешкевич (Израиль, США).

Напомним, что фонду "Болашак", учрежденному выпускниками одноименной стипендии, в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы наряду с известным проектом по дубляжу фильмов на государственный язык болашаковцы также реализовали немало социальных и благотворительных инициатив. Одна из них – проект по развитию инклюзивного образования "Каждый ребенок достоин школы".

Как отметили в фонде, проект реализуется болашаковцами при поддержке партии Nur Otan с целью создания и внедрения модели инклюзивного образования в Казахстане. Основными направлениями являются открытие кабинетов поддержки инклюзии, обучение казахстанских специалистов международным практикам сопровождения особенных детей, перевод профессиональной литературы на казахский язык.

Особенностью проекта является непрерывное методическое сопровождение, или курация, школ поведенческими специалистами. Необходимость курации вызвана особенностями развития детей с аутизмом и недостаточным уровнем квалификации казахстанских специалистов.

Дети с аутизмом - одна из самых сложных категорий детей с особыми образовательными потребностями - это дети с поведенческими нарушениями. Школы и сады сегодня не готовы обучать их. Педагоги и воспитатели, выпускники дефектологических факультетов не владеют методиками, которые помогли бы им понимать и обучать таких детей. Дети с аутизмом и аутичными чертами могут не уметь разговаривать, взаимодействовать с окружающими, выполнять повседневные задачи. При этом они очень обучаемы и при правильном и своевременном подходе, и обучении в общей среде у таких детей наблюдается заметный прирост навыков.

Всего фондом "Болашак" сегодня открыты 43 кабинета поддержки инклюзии в 17 регионах Казахстана, в том числе в двух столичных детских садах. Возможность ходить в школу каждый день получили более 600 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Болашаковцами также оказана всесторонняя экспертная поддержка Фонду Нурсултана Назарбаева в открытии еще 16-ти кабинетов поддержки инклюзии. В настоящее время данные кабинеты ведут работу под курацией фонда "Болашак".

По словам председателя попечительского совета Динары Чайжунусовой, с целью создания кадрового резерва поведенческих специалистов в Казахстане фондом "Болашак" ведется постоянное обучение и супервизия казахстанских специалистов зарубежными поведенческими аналитиками.

Фондом разработан и запущен первый в Казахстане уникальный курс повышения квалификации "Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями с использованием методов прикладного анализа поведения (АВА-терапия)" для специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями с использованием поведенческих методов работы. Данный курс стал первым в Казахстане курсом повышения квалификации по АВА-терапии, получившим положительное заключение экспертного совета МОН РК. 10 ноября фонд "Болашак" также получил авторские права на курс.

Сегодня в Казахстане работает около 15 поведенческих специалистов, 10 из которых - специалисты фонда. Ещё более 40 специалистов школ обучаются на долгосрочных сертификационных курсах международного уровня за счет средств фонда. Весной 2022 года фонд "Болашак" планирует издание первых переведенных на казахский язык книг по прикладному анализу поведения: инструмент оценки навыков и руководство по составлению индивидуальных программ "ABLLS-R" доктора Дж. Партингтона (США) и книга "Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения" Ю. Эрц и О. Мелешкевич (Израиль, США)", - сказала Динара Чайжунусова.

Стоит отметить, что услуги, оказываемые детям в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы", предоставляются на безвозмездной основе за счет благотворительных средств.