Более 11 сел в ЗКО под угрозой подтопления

Легче и дешевле выехать в Узбекистан или Турцию

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Даулет Мукаев возмутился, что для казахстанцев отдых за рубежом доступнее по цене, чем у себя в стране.





Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев сообщил о договоренности с авиакомпанией Qazaq Аir запустить дополнительный рейс Астана - Урджар.





Из Астаны в Урджар дополнительно один рейс откроют с 1 июня", - сказал Еркинбаев.





На это депутат ответил, что билеты надо покупать заранее.





А когда я тогда должен купить билет? Надо же заранее продумывать, когда касается туризма. 1 июня - это начало летнего сезона. У детей начинаются каникулы. Чем ждать один рейс, легче и дешевле выехать на отдых в соседний Узбекистан, Турцию или другие страны", - высказался мажилисмен.



