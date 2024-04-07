06.04.2024, 10:19 50266
Прорыв плотины на Урале опасности для Казахстана не представляет - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прорыв плотины на российской части реки Урал опасности для Казахстана не представляет, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Прорыв плотины Орске находится на востоке Оренбургской области, ближе к Костанайской области, дамбу, которую прорвало в старом городе, опасности для ЗКО на данный момент не представляет. Ситуация на контроле", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов на прямой связи с коллегой из России министром по ЧС Александром Куренковым.
Главы двух ведомств в оперативном режиме обмениваются актуальной информацией по паводковой ситуации и мерам реагирования", - добавили в ведомстве.
Напомним, в российском городе Орске прорвало дамбу, идет массовая эвакуация жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
Отмечается, что в зону затопления попали 4258 домов и 10 987 человек. Их вывозят в пункты временного размещения.
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06.04.2024, 17:48 32341
В Костанайской области наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам
Фото: primeminister.kz
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Костанай. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области наполняемость водохранилищ региона приближается к максимальным отметкам, сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.
Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что приток воды превышает текущий объем сброса.
В ближайшее время, по прогнозам, ожидается дополнительное увеличение за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья. Подвержены затоплению прилегающие территории в районе городов Костаная и Тобыла", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в регионе с начала паводкового периода всего спасено и эвакуировано 3257 человек.
В целях пропуска талых вод произведено вскрытие нефункционирующего дорожного полотна в районе малого моста города Костаная, проводится обваловка населенных пунктов, подготовка траншей для отвода талых вод, укладка мешкотары и инертных материалов, откачка воды и др. Проведены взрывные работы на реках Карасу и Тобол", - добавили в пресс-службе главы правительства.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 17:32 33066
Фуры с гумпомощью от Кыргызстана прибыли в Жамбылскую область
В регион прибыли 15 фур с гуманитарной помощью
Фото: МЧС РК
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Тараз. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фуры с гуманитарной помощью от Кыргызстан прибыли в Жамбылскую область, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Инициативный гуманитарный груз населению Казахстана, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций вследствие наводнения, сопровождает вице-министр МЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов. 15 фур с гуманитарной помощью прибыли в Жамбылскую область", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что гуманитарный груз будет направлен жителям Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской области.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 15:40 37126
Президент Казахстана подписал поправки по вопросам ведения бизнеса
Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса
Фото: Акорда
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", сообщает Акорда.
Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса", - уточнили в пресс-службе.
В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.
Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:
- рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;
- карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);
- промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;
- нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;
- финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;
- регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года".
Как уточняет inform.kz, протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны.
Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории государства другой стороны с 5-ти до 30 календарных дней без временной регистрации.
Ранее президент ратифицировал изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи.
06.04.2024, 13:10 43111
Паводки в Казахстане: режим ЧС объявлен в десяти регионах
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к жителям страны заявил, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в десяти регионах страны, сообщает Акорда.
Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях", - заявил глава государства.
Президент заверил, что все спасательные работы на местах находятся на его личном контроле.
На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное - не допустить человеческих жертв", - подчеркнул лидер Казахстана.
По его словам, правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками.
На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок. По моему приказу Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводков.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 13:07 43716
Президент Казахстана поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводков
Фото: Акорда
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв для помощи пострадавшим от паводков, сообщает Акорда.
Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации", - заявил глава государства в ходе своего обращения к казахстанцам.
Он отметил, что информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.
Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы", - заверил лидер Казахстана.
Президент также обратился к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам.
Не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, глава государства выразил благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.
В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!" - добавил президент.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 10:10 49341
Режим ЧС ввели в Костанае из-за паводков
Фото: МЧС РК
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Костанай. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации ввели в Костанае и Костанайском районе в связи со сложившейся гидрологической обстановкой.
Не надо ждать, пока вода придет во дворы (...) Многие жители говорят, что такого не было, что у них топит только огороды, фундаменты. Но воды много - в два раза больше", - цитирует "Наша газета" акима Костаная Марата Жундубаева.
Как отмечает издание "Костанайские новости", в городе ожидают пик паводка сегодня днем. Также сообщается, что водохранилища увеличат сброс воды.
Кроме того, в городе будет создана комиссия по оценке ущерба. В нее смогут обратиться те, чьи дома пострадают от большой воды.
Напомним, в девяти областях Казахстана из-за паводков объявлен режим ЧС местного масштаба: в областях Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытау и Западно-Казахстанской.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. Всего с начала паводков из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
05.04.2024, 14:08 83736
Правила дактилоскопической регистрации изменились в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения в правила дактилоскопической регистрации.
Согласно документу, органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены с их согласия (в прежней редакции правил согласие не требовалось).
Дактилоскопии также подлежат иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан; при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Также отпечатки пальцев будут брать у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях Республики Казахстан. Ранее дактилоскопию должны были проходить только 16-летние граждане.
В правилах также появился пункт об обязательной дактилоскопии иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста:
- при оформлении виз Республики Казахстан;
- выдворении за пределы Казахстана, либо попадании под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой;
- которым выдается удостоверение личности моряка РК.
В обновленных правилах также говорится, какие сведения содержит материальный носитель с дактилоскопической информацией, кто освобождается от дактилоскопической регистрации, в каких случаях она проводится повторно и т.д.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в феврале в Казахстане изменились правила выдачи документов. Иностранцы и лица без гражданства теперь будут в обязательном порядке проходить дактилоскопию.
05.04.2024, 12:46 71526
Причиной гибели 8 узбекистанцев в ДТП стала плохая дорога - прокуратура
Министерство транспорта РК не уделяет должного внимания состоянию дорог в регионе
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной гибели 8 граждан Узбекистана в лобовом столкновении на трассе Актобе - Астрахань стало ненадлежащее состояние дороги, заявили в прокуратуре региона.
Согласно заключению экспертизы, причиной ДТП явилось несоответствие дорожного полотна условиям безопасности дорожного движения", - отметили в ведомстве.
По этой же причине, считают в ведомстве, произошло опрокидывание автомобиля на трассе "Актобе - Болгарка - Шубаркудык", из-за которого погиб годовалый ребенок.
В прокуратуре считают, что Министерство транспорта РК не уделяет должного внимания состоянию дорог.
Прокуратурой Актюбинской области выявлено, что организации, ответственные за содержание дорог, не исполняют возложенные на них обязательства. Неоднократно вносились предписания в адрес ТОО "КазАвтоЖол" о проведении работ по ремонту ям на трассе Самара - Шымкент. Согласно ответу ТОО "КазАвтоЖол", дефекты дорожного полотна устранены путем проведения ямочного ремонта. Однако выездным осмотром установлено, что недостатки фактически не устранены", - заявили в прокуратуре.
В январе ведомство вновь внесло в адрес Министерства транспорта представление об устранении нарушений.
Однако Министерство ограничилось лишь привлечением к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, тогда как на трассах международного значения Актюбинской области все еще продолжаются ДТП со смертельными исходами", - отметили в ведомстве.
С начала года на трассах региона произошло 97 ДТП, в которых погибло 28 человек, в том числе 6 детей.
Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог, в частности трассы, соединяющей западный регион с южным.
Ранее алматинцы пожаловались на состояние городских дорог после зимы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Нижняя часть города вообще как после бомбежки, мне кажется, уже пора подавать коллективные иски на акимат и на дорожников. Ведь за испорченные диски, шины и ходовку никто не возмещает ущерб автовладельцам, а вот если вовремя не заплатить налоги, или за парковку, или за платную дорогу, так сразу идут штрафы", - заявили алматинцы.
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