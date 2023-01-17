16.01.2023, 11:55 46401
Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе
Отключение проведут из-за работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей
Рассказать друзьям
Экибастуз. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе от теплоснабжения отключат более 140 домов из-за продолжающихся работ по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей, информирует ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
По информации компании, на 16 января 2023 года запланирована переврезка внутриквартальной тепловой сети на вновь смонтированную сеть в сторону улицы Нуралина, 154. В связи с этим с 09.00 до 17.00 планируется отключение от теплоснабжения 49 частных жилых домов.
Также планируется замена тепловой сети в подземной прокладке на участке в сторону улицы Дружбы, 20. С 09.00 до 17.00 ожидается отключение от теплоснабжения 74 многоэтажных жилых домов.
На участке в сторону улицы Кеншілер будет заменен участок тепловой сети, с 09.00 до 13.00 планируется отключение от теплоснабжения 4 многоэтажных жилых домов, 14 частных жилых домов и одной средней школы.
На участке в сторону от улицы Амангельды до улицы Бухар жырау 15 января частично были завершены работы по переврезке тепловой сети на вновь смонтированную сеть протяженностью 43 метра. Общая протяженность монтируемого участка составляет 87 метров. Работы по замене данного аварийного участка и устранению дефектов будут продолжены и выполнены до конца текущей недели. В настоящее время теплоснабжение ранее отключенных 48 частных жилых домов, запитанных от данной сети, восстановлено", - добавили в пресс-службе.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
14 января два котлоагрегата снова вышли из строя в Экибастузе.
новости по теме
16.01.2023, 18:26 31296
Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал возможное нахождение граждан РК в рабстве в Юго-Восточной Азии.
Это нелегкий вопрос. Ранее такой случай уже был с гражданкой Казахстана. Это работа международной криминальной группы. Там нет правительства, нет связи. Они там сами по себе. По непроверенной информации, там есть еще граждане Казахстана. Мы ведем проверку", - цитирует inform.kz Айбека Смадиярова.
Он уточнил, что изначально молодые люди обращались в казахстанское посольство в Таиланде в декабре 2022 года с просьбой помочь, но при этом просили не разглашать их имена и данные.
Если вдруг наши граждане читают или видят новости Казахстана, мы рекомендуем им не скрывать свое местоположение, обязательно сообщить, что с ними происходит, как им помочь. Если мы не знаем об их проблеме, то не знаем, как помочь", - цитирует informburo.kz официально представителя МИД.
При этом, отметил представитель министерства, в последнее время участились случаи попадания казахстанцев в рабство в "золотом треугольнике". С июня 2022 года из рабства в "золотом треугольнике" вызволили девять казахстанцев.
Ранее сообщалось, что Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства рассказал о поисках двух казахстанцев, пропавших в "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.
16.01.2023, 14:53 40991
В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim"
Люди требуют повышения заработной платы на 50% с января этого года
Рассказать друзьям
Уральск. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области рабочие ТОО "KKC-Sicim" в Бурлинском районе вышли на несанкционированный митинг.
По предварительным данным, около 700 человек требуют повышения заработная платы на 50% с января этого года. При этом забастовка проходит мирно", - сообщает портал "Мой город".
На встречу с людьми приехал заместитель акима Бурлинского района Асланбек Саркулов, а также представители прокуратуры, инспекции труда и других ведомств. Глава района предупредил бастующих об ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах, забастовках, шествиях и демонстрациях.
Вы должны были за пять суток уведомить местные исполнительные органы о том, что хотите выйти на митинг. Вы высказали свое требование, а теперь расходитесь", - сказал Саркулов.
Однако этим он вызвал еще большее возмущение собравшихся.
В акимате Бурлинского района сообщили, что 16 января порядка 500 работников KKC-Sicim отказались выехать на участки работы, требуя повышения зарплаты. Компания находится в селе Пугачево, там работают порядка 3000 человек", - пишет сайт.
По словам рабочих, KKC-Sicim - немаленькая компания и может повысить зарплату.
Все дорожает, у нас кредиты, дети, семьи", - говорят рабочие.
В районном акимате сообщили, что руководство планирует повысить рабочим зарплату на 20% с февраля текущего года.
Повышение зарплаты обсуждалось на районной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений. Руководство филиала планировало провести собрание 16 января, ранее кадровая служба компании до всех работников донесла о том, что по всем изменениям по заработной плате будет организовано собрание для работников филиала", - сообщили в акимате.
Последний раз сотрудникам повышали зарплату в феврале 2022 года, на 8,5%.
По предварительной информации, на забастовку в основном вышли бывшие работники "Тенгизшевройл", которые в прошлом году попали под сокращение и сейчас работают в KKC-Sicim. Оказалось, что кроме повышения зарплаты они требуют, чтобы руководство убрало разряды по их специальностям. Другие подробности выясняются", - говорится в информации.
16.01.2023, 09:41 50296
Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявлено в международной розыск
Рассказать друзьям
Конаев. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками криминальной полиции управления полиции Карасайского района Алматинской области разыскиваются члены бывшего руководства рынка "Алтын Орда".
Как сообщили в департаменте полиции региона, объявлены в международный розыск по статье 190 УК РК: "Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения, Жумадин Патов, 1982 года рождения, Канат Жакаев, 1984 года рождения, Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения".
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию вышеуказанных лиц и водворению в изолятор временного содержания управления полиции Карасайского района. О полученных результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Как сообщалось ранее, в прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".
Антимонопольный департамент по Алматинской области в марте 2022 года провел проверку в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD". В деятельности товарищества были выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.
Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" привлечено к административной ответственности.
В сентябре заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на заседании ХXV сессии городского маслихата сообщил, что планируется преобразовать рынок "Алтын Орда" в оптово-распределительный центр.
16.01.2023, 08:26 52766
В Казахстане ожидается морозная погода без осадков
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.
На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на севере, в горных районах области Жетісу сохраняется очень сильный мороз 28-33 градусов, в Алматинской области - сильный мороз 24-29 градуса.
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 8-10 градусов мороза, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
В Алматы: переменная облачность, 7-9 градусов мороза, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
В Шымкенте: ясно, 4-6 градусов мороза, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
15.01.2023, 13:22 81041
В Экибастузе несколько жилых домов и два соцобъекта остались без отопления Дополнено
Фото: ortcom.kz
Рассказать друзьям
Экибастуз. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 15 января в первой половине отключат внутриквартальную тепловую сеть от Тк-4Л в сторону Машхур Жусупа, 124, сообщает Pavlodarnews.kz.
На этой теплосети будет проводиться врезка кранов шаровых. В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в 20 многоэтажных и 106 частных жилых домах, а также под отключение попадают 14 юридических лиц и два социальных объекта.
В компании уточнили, что время подключения указано ориентировочно.
Дополнено 15.01.2023, 19.49
В Экибастузе восстановлено теплоснабжение ранее отключенных объектов, где на внутриквартальной сети велись работы по врезке запорной арматуры, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.
По информации ведомства, 15 января с утра проводится плановая переврезка тепловой сети на вновь смонтированную сеть на участке от улицы Амангельды до улицы Бухар жырау. В связи с чем на другом участке под отключение попали еще 48 частных жилых домов. Завершить работы планируется до конца дня.
14 января на Экибастузской ТЭЦ вновь вышли из строя два котлоагрегата.
Накануне в Экибастузе из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя. Жители жаловались на еле теплые батареи и холод в квартирах. В АО "Павлодарэнерго" не смогли ответить на вопрос, когда ситуация с теплом нормализуется.
14.01.2023, 22:31 103031
В Алматы к полуночи в полном объеме запустят холодную воду
Рассказать друзьям
Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены работы по устранению повреждения водопровода в Бостандыкском районе Алматы, сообщает "Алматы Су".
Прерванное холодное водоснабжение, возникшее в результате аварийного порыва водовода будет восстановлено в полном объеме к 00.00 текущих суток.
С 21.30 начнется запуск воды в водопроводные сети.
Ожидается временное снижение качества воды в части Бостандыкского и Алмалинского районов", - информируют в пресс-службе.
Коммунальное предприятие просит временно не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами до полного осветления воды. Одновременно аварийными службами будут производится работы по промывке инженерных сетей.
В результате аварийно-восстановительных работ на глубине 4 метра заменен полностью изношенный сегмент трубопровода диаметром 600 миллиметров, протяженностью 8 метров. В работе задействовано 12 единиц спецтехники и 31 сотрудник ГКП "Алматы Су".
Дорожными службами города выполнены работы по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах, возникших в результате вытекания воды.
Магистральный водопровод, проходящий по ул. Мынбаева введен в эксплуатацию в 1972 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 50 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня. В ближайшие годы планируется поэтапная замена данного трубопровода по всей протяженности.
Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).
Напомним, водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы было прервано из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода.
14.01.2023, 19:00 109981
Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова
Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января
Фото: telegram/Театр Ленком Марка Захарова
Рассказать друзьям
Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", - цитирует РИА Новости директора театра.
По его словам, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.
Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", - добавил Марк Варшавер.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой.
Среди наиболее значительных работ последних лет - роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".
В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах - "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли - Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова.
Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.
Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
14.01.2023, 15:44 93031
Два котлоагрегата снова вышли из строя в Экибастузе
Рассказать друзьям
Экибастуз. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ вновь вышли из строя два котлоагрегата. В настоящее время работают 4 котла из 8, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.
По состоянию на 10.00 температура подачи в сети 67 градусов, обратка - 50 градусов", - сообщил Захаров.
В работе 4 котлоагрегата из 8. На одном из котлоагрегатов (№ 8) после ремонта начата растопка.
В 09.30 был остановлен котел № 12 для устранения дефектов на вспомогательном оборудовании. К 14.00 планируется окончить работы по котлоагрегату № 11 с последующим включением его в работу", - сообщил Захаров.
Он добавил, что для переврезки вновь смонтированной теплосети планируется отключение двух школ и двух многоэтажных жилых домов.
Также в настоящее время продолжаются работы по замене участка трубопровода, от которого запитаны здания больничного комплекса. После завершения монтажа данный участок тепловой сети будет введен в эксплуатацию. Теплоснабжение в зданиях городской больницы есть.
Вчера в Экибастузе из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя. Жители жаловались на еле теплые батареи и холод в квартирах. В АО "Павлодарэнерго" не смогли ответить на вопрос, когда ситуация с теплом нормализуется.
Спрогнозировать стабильный режим не представляется возможным, на это накладывает свой отпечаток состояние оборудования. Могу только заверить, что руководство станции и "Павлодарэнерго" прилагают все усилия. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами", - заявил генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Читаемое
17.01.2023, 08:09Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 167 км от Алматы 17.01.2023, 09:574096Сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО 17.01.2023, 09:243141В Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель 17.01.2023, 08:222151Казахстан завоевал второе золото Универсиады-2023 17.01.2023, 10:312126Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа из-за ДТП 12.01.2023, 18:08140576Крупный пожар ликвидирован в Алматы 13.01.2023, 08:34139456На СТО в Актау произошел взрыв: один человек погиб, трое госпитализированы 13.01.2023, 08:21138671В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц 12.01.2023, 15:11138081В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме 12.01.2023, 21:02127791Трансформация центров занятости: чем больше трудоустроенных, тем выше зарплата сотрудников 01.01.2023, 00:40219956Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55201271Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 29.12.2022, 14:18194111В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию 20.12.2022, 14:49192756В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 19.12.2022, 15:18189141В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?