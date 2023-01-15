14.01.2023, 15:44 35716
Два котлоагрегата снова вышли из строя в Экибастузе
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Экибастуз. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ вновь вышли из строя два котлоагрегата. В настоящее время работают 4 котла из 8, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.
По состоянию на 10.00 температура подачи в сети 67 градусов, обратка - 50 градусов", - сообщил Захаров.
В работе 4 котлоагрегата из 8. На одном из котлоагрегатов (№ 8) после ремонта начата растопка.
В 09.30 был остановлен котел № 12 для устранения дефектов на вспомогательном оборудовании. К 14.00 планируется окончить работы по котлоагрегату № 11 с последующим включением его в работу", - сообщил Захаров.
Он добавил, что для переврезки вновь смонтированной теплосети планируется отключение двух школ и двух многоэтажных жилых домов.
Также в настоящее время продолжаются работы по замене участка трубопровода, от которого запитаны здания больничного комплекса. После завершения монтажа данный участок тепловой сети будет введен в эксплуатацию. Теплоснабжение в зданиях городской больницы есть.
Вчера в Экибастузе из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя. Жители жаловались на еле теплые батареи и холод в квартирах. В АО "Павлодарэнерго" не смогли ответить на вопрос, когда ситуация с теплом нормализуется.
Спрогнозировать стабильный режим не представляется возможным, на это накладывает свой отпечаток состояние оборудования. Могу только заверить, что руководство станции и "Павлодарэнерго" прилагают все усилия. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами", - заявил генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
новости по теме
14.01.2023, 22:31 20416
В Алматы к полуночи в полном объеме запустят холодную воду
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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завершены работы по устранению повреждения водопровода в Бостандыкском районе Алматы, сообщает "Алматы Су".
Прерванное холодное водоснабжение, возникшее в результате аварийного порыва водовода будет восстановлено в полном объеме к 00.00 текущих суток.
С 21.30 начнется запуск воды в водопроводные сети.
Ожидается временное снижение качества воды в части Бостандыкского и Алмалинского районов", - информируют в пресс-службе.
Коммунальное предприятие просит временно не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами до полного осветления воды. Одновременно аварийными службами будут производится работы по промывке инженерных сетей.
В результате аварийно-восстановительных работ на глубине 4 метра заменен полностью изношенный сегмент трубопровода диаметром 600 миллиметров, протяженностью 8 метров. В работе задействовано 12 единиц спецтехники и 31 сотрудник ГКП "Алматы Су".
Дорожными службами города выполнены работы по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах, возникших в результате вытекания воды.
Магистральный водопровод, проходящий по ул. Мынбаева введен в эксплуатацию в 1972 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 50 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня. В ближайшие годы планируется поэтапная замена данного трубопровода по всей протяженности.
Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности).
Напомним, водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы было прервано из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода.
14.01.2023, 19:00 27366
Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова
Прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января
Фото: telegram/Театр Ленком Марка Захарова
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Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", - цитирует РИА Новости директора театра.
По его словам, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.
Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", - добавил Марк Варшавер.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой.
Среди наиболее значительных работ последних лет - роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".
В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах - "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли - Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова.
Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.
Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.
14.01.2023, 14:02 38261
Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Казахстаном
Меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий и в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок
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Ташкент. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с неблагоприятными погодными условиями в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Республики Узбекистан, сообщает Министерство транспорта Узбекистана
В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в соседней Республике Казахстан и Российской Федерации, на дорогах образуются промерзания, гололед, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации", - рассказали в Минтрансе Узбекистана.
В частности, 12 января текущего года на 819-м километре автодороги Самара - Шымкент в Казахстане остановился автобус, следовавший по международному маршруту Краснодар - Сарыагач, в котором находился 31 гражданин Узбекистана.
Причиной того, что автомобиль застрял на дороге, стало замерзание дизельного топлива из-за сильных морозов. Спасатели Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан разместили пассажиров в кемпинге "Шерхан" в городе Хромтау. Пострадавших нет, граждане обеспечены теплом.
14.01.2023, 09:42 44891
В Алматы в связи со съемками фильма перекроют ряд улиц и изменят маршруты движения автобусов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении городской мобильности Алматы сообщили о временном перекрытии c 15 января по 19 января 2023 года определенных участков улиц города в связи с проведением съемок художественного фильма. Также временно изменятся некоторые маршруты движения общественного транспорта.
В частности будут перекрыты:
- 15 января с 10 до 14.00 - проспект Жибек жолы от улицы Бузурбаева до парка имени Горького;
- 16 января с 19 до 02.00 - улица Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Розыбакиева;
- 18 января с 01.00 до 06.00 улица Богенбай батыра от проспекта Достык до улицы Уалиханова;
- 18 января и 19 января с 03.00 до 07.00 - улица Курмангазы от проспекта Назарбаева до улицы Тулебаева.
В ведомстве отметили, что съемки будут включать сцены с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков. Некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.
Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях. В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу", - пояснили в управлении.
Сообщается также о временных изменениях в схемах движения ряда маршрутов общественного транспорта.
16 января с 19:00 до 17 января 02:00
№№ 124, 45, 79 - В южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Ауезова - ул. Тимирязева - далее по схеме, в обратном направлении - Тимирязева - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
№ 22 - В восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Ауезова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Ауезова - ул. Жандосова - далее по схеме;
№№ 32, 205- В северном направлении - ул. Сулейменова - пр. Алтынсарина - ул. Сатпаева - ул. Ауезова - ул. Тимирязева - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Тимирязева - ул. Ауезова - ул. Сатпаева - пр. Алтынсарина - ул. Сулейменова - далее по схеме;
ТП 11 - восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Ауезова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - ул. Ауезова - ул. Жандосова - далее по схеме;
№ 31 - В южном направлении - ул. Саина - пр. Аль-Фараби - ул. Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Жарокова - пр. Аль-Фараби - ул. Саина - далее по схеме;
№ 135 - В восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Розыбакиева - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Жандосоава - далее по схеме;
18 января с 03.00 до 07.00
№ 112 - В восточном направлении - ул. Курмангазы - пр. Абылай Хана - пр. Абая - пр. Достык - ул. Кунаева - далее по схеме; в обратном направлении - без изменений;
№ 12 - В южном направлении - пр. Абылай Хана - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - без изменений.
13.01.2023, 20:55 63266
В АО "Павлодарэнерго" не могут сказать, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется
Фото: ortcom.kz
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Экибастуз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В нестабильной ситуации с отопление в городе генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин винит состояние оборудования на ТЭЦ, сообщает Pavlodarnews.kz.
За прошедшие сутки из-за сбоя основного оборудования на ТЭЦ произошло снижение параметров отпускаемого теплоносителя. Утром температура на подаче составляла 66 градусов. После ремонтных работ и подъема параметров до 70 градусов в 16.00 возникла необходимость остановить котлоагрегат номер 11 для ремонта. Ожидаем его подключение после 00.00 этих суток с продолжением подъема параметров", - сказал Вадим Лесин.
Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" отказался давать прогнозы по нормализации теплоснабжения в городе. По его словам, ситуация на станции меняется ежесуточно.
Спрогнозировать стабильный режим не представляется возможным, на это накладывает свой отпечаток состояние оборудования. Могу только заверить, что руководство станции и "Павлодарэнерго" прилагают все усилия. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами", - сказал Лесин.
По его словам, ежедневно устраняется от двух до четырех повреждений. Всего их обнаружено в Экибастузе 24.
Жители Экибастуза в Instagram-паблике ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жалуются на еле теплые батареи и холод в квартирах.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
13.01.2023, 16:10 81546
В РК разработали концепцию государственной молодежной политики до 2027 года
Новая концепция будет отражать современные подходы работы с молодежью
Фото: depositphotos
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан разработали проект постановления "Об утверждении концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы".
Концепция молодежной политики является документом, определяющим процессы, направленные на создание благоприятных условий для самореализации молодежи в свете новых вызовов суверенного Казахстана, а также определяет основные задачи и приоритеты в сфере социальной и экономической интеграции молодых людей в общество", - сообщается в тексте документа.
Отмечается, что конкурентоспособность национальной экономики Казахстана на международной арене напрямую зависит от условий для развития молодых людей, которые фактически являются стратегическими инвестициями в будущее республики с точки зрения человеческого капитала.
На долю молодежи приходится значимая часть населения: каждый пятый житель страны - молодой человек в возрасте от 14 до 29 лет. С поднятием верхнего возрастного ценза молодежи до 35 лет к категории "молодежь" будет отнесен каждый третий житель страны. Увеличение возрастного диапазона молодежи является общемировой тенденцией, которая позволяет расширить доступ для существенной доли населения к различным проектам в сфере государственной молодежной политики и в то же время требует пересмотра ее ключевых подходов с учетом современных глобальных тенденций и потребностей молодежи", - сообщается в тексте.
Глобальная геополитическая турбулентность, а также национальная социально-экономическая трансформация создают новые реалии жизни. В этом контексте молодежь страны особо нуждается в поддержке со стороны государства для адаптации, самореализации и совершенствовании.
Назрела необходимость разработки единого рамочного документа, задающего вектор развития программ и инициатив в сфере государственной молодежной политики. Новая концепция будет отражать современные подходы работы с молодежью с соблюдением базового принципа - политика с молодежью. В результате из объекта политики молодежь как важная социальная группа становится активным субъектом и участником всех социальных процессов, направленных на создание качественных условий развития", - подчеркивается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале"Открытые НПА".
Напомним, в августе прошлого года стало известно, в РК разработают новую концепцию молодежной политики.
13.01.2023, 13:46 87321
Дома холодно, дети болеют: жители Экибастуза вновь жалуются на плохое отопление
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза в Instagram-паблике ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жалуются на еле теплые батареи и холод в квартирах.
Почему вы врете? Народ мерзнет. Дети болеют. Для кого вы этот отчет делаете?";
Вы еще хотите выставить счета? Они хотят по своим параметрам считать, а у нас то недогрев капитальный при чем? 15 градусов - это тепло?";
Вчера сказали же в штатном режиме работает, все в шоколаде. А сегодня говорите: были сбои теплоснабжения. Не ощущается, что есть подача тепла, батареи еле живые. Только обогреватель спасает. За что платить за тепло, которого нет по факту? За свет бы нам расплатиться с долгами, там хоть знаем за что оплачиваем";
Дома у всех холодные. Маленькие дети болеют по кругу, не успев вылечиться. Все сидят на обогревателях, которые вредны для маленьких детей, так как пересушивают носовую слизистую. Мы уже устали от холода и лекарств. Наши дети страдают", - пишут возмущенные экибастузцы.
Ситуацию с теплоснабжением в городе прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.
Из-за сбоев работы основного оборудования станции произошло снижение параметров теплоносителя", - сообщил Захаров.
По его словам, по состоянию на утро 13 января температура подачи составила 66 градусов. В 9.45 закончены работы на котлоагрегате № 14.
В настоящее время подача 70 градусов, обратка - 45 градусов. В работе находятся 6 котлоагрегатов", - заявил Захаров.
Он добавил, что в настоящее время ведется подъем параметров. Ожидаемая температура подачи - 75 градусов. Также Захаров сообщил, что в связи со сниженными параметрами в январе счета будут выставлены за фактическое потребление.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
Министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занималась специальная комиссия.
Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
После аварии президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. В соцсетях экс-глава извинился перед горожанами за произошедшее ЧП.
Токаев также поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
Оставшимся без тепла экибастузцам пообещали не выставлять счета за отопление, а пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям - возместить ущерб.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
13.01.2023, 12:20 75756
Как будут привлекать к ответственности за нецензурную брань: разъяснение МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан пояснили, какое наказание предусмотрено за нецензурную брань.
По словам зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Рената Зулхаирова, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год.
К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП либо исправительные или общественные работы до 120 часов", - пояснил Ренат Зулхаиров.
Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состава уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток, информирует Polisia.kz.
Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием является выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Представитель МВД отметил, что с этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено.
Это сделано в первую очередь в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей либо людей старшего поколения, то ответственность за это - 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - пояснил зампред комитета МВД.
При это он уточнил, что по каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства - это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях - заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.
Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан", - проинформировал Зулхаиров.
В целом, подытожил он, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий - это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
Напомним, штрафы за вандализм и нецензурную брань в общественных местах увеличат в Казахстане.
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