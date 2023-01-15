Два котлоагрегата снова вышли из строя в Экибастузе   

Фото: telegram/Театр Ленком Марка Захарова

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Москва. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.





Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова", - цитирует РИА Новости директора театра.





По его словам, прощание с артисткой состоится в "Ленкоме" во вторник, 17 января.





Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса", - добавил Марк Варшавер.





Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии, с начала 1950-х жила в Москве. В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.





В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке. С 1975 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола. На этой сцене она сыграла Аркадину в "Чайке" Антона Чехова, комиссара в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирину в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаеву в "Мудреце" по Александру Островскому. В двух вариантах "Гамлета", которые поставили в "Ленкоме" Андрей Тарковский и Глеб Панфилов, Чурикова была Офелией и Гертрудой.





Среди наиболее значительных работ последних лет - роли в спектаклях "Варвар и еретик", "Ложь во спасение", "Аквитанская львица".





В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, сыграв Райку в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". На ее счету множество ролей в популярнейших лентах - "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли - Марфушка в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова.





Работа с Глебом Панфиловым в картинах "В огне брода нет" и "Начало" определила дальнейшую творческую судьбу Чуриковой. Актриса и режиссер поженились, и в дальнейшем Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые". Последней их совместной работой стал фильм "Иван Денисович", который вышел в прокат в сентябре 2021 года.





Чурикова удостоена многих премий, в том числе государственных премий РСФСР и России, ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, французского ордена Искусств и литературы. В 1991 году ей присвоили звание народной артистки СССР.