На Экибастузской ТЭЦ ночью вновь произошла авария  

В настоящее время на ТЭЦ запущены 5 котлоагрегатов

Фото: ortcom.kz

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Экибастуз. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ТЭЦ ночью из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата, - На Экибастузской ТЭЦ ночью из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата, сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин.





Был произведен ремонт. К утру два котлоагрегата были запущены", - сообщил Лесин.





В настоящее время, по его словам, в работе находятся пять котлов, запуск еще одного планируется к вечеру. Температура на город была снижена до 47 градусов, в настоящий момент идет подъем температуры.









Между тем жители города вновь жалуются на холод в квартирах:





Недогрев идет уже два месяца, два обогревателя сутками включенные, а со вчерашнего дня и на данный момент батареи просто холодные, горячей воды нет, бежит холодная";





Вода горячая - одно название "горячая"! Обогреватели работают круглыми сутками! Не нужно ничего сообщать, примите уже конкретные меры!";





Отопление ноль, воды горячей нет, чуть теплая бежит, не помыться, а детям в школу обогреватели из дома в школу несут", - пишут возмущенные экибастузцы.





Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.





Министр энергетики Болат Акчулаков заявил , что аварию на ТЭЦ можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.





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