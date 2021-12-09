Более 200 должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Жамбылской области

ТАРАЗ. 8 ДЕКАБРЯ - 223 должностных лица привлечены к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог в Жамбылской области, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 223 должностных лица. За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечены 138 должностных лиц. Еще в отношении трех должностных лиц составлены административные протоколы за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631, часть 2 КоАП РК)", - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области, подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Также за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630, часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 80 физических лиц.

А за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции Тараза и Отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза" и акимат Т. Рыскуловского сельского округа Меркенского района.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2021 года проведено 1768 обследований автомобильных дорог области. В ходе проверки выявлено 12 099 дефектов.

По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1768 предписаний. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 370 информаций.

Также проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения.



