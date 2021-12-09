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Более 200 должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Жамбылской области

08.12.2021, 10:04 116317
Более 200 должностных лиц привлекли к ответственности за плохие дороги в Жамбылской области
ТАРАЗ. 8 ДЕКАБРЯ - 223 должностных лица привлечены к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог в Жамбылской области, сообщили в департаменте полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 223 должностных лица. За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечены 138 должностных лиц. Еще в отношении трех должностных лиц составлены административные протоколы за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631, часть 2 КоАП РК)", - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области, подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

 
Также за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630, часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 80 физических лиц. 
 
А за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции Тараза и Отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза" и акимат Т. Рыскуловского сельского округа Меркенского района.
 
По данным ведомства, за 10 месяцев 2021 года проведено 1768 обследований автомобильных дорог области. В ходе проверки выявлено 12 099 дефектов. 
 
По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1768 предписаний. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 370 информаций.
 
Также проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения. 

 

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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 22033
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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