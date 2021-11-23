В Туркестанской области руководителей 12 организаций оштрафовали за состояние дорог

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ТУРКЕСТАН. 22 НОЯБРЯ - В Туркестанской области по поручению начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова полицией совместно с руководством управления коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате Туркестана организовали рейдовые мероприятия по проверке качества и безопасности дорог областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба областного ДП, во время проверки выявлен ряд недостатков. В частности, допущены ошибки при проведении коммуникационных сетей.





Были выявлены подрядчики, которые перекрыли улицы и проводили работу без установки каких-либо специальных знаков. Это в свою очередь, создавало препятствие учащимся, идущим в школы, и общественному транспорту. В этой связи, подрядчикам даны указания привести разбитый асфальт в соответствие", - сообщили в департаменте.

По данным областного ДП, в ходе рейда в отношении руководителей и ответственных лиц 12 организаций составлены 65 административных протоколов. Из них 7 нарушителей привлекли к ответственности по статье 462 Кодекса об административных правонарушениях РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и 58 нарушителей - по статье 631 Кодекса об административных правонарушениях РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".