В Туркестанской области руководителей 12 организаций оштрафовали за состояние дорог

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Как сообщает пресс-служба областного ДП, во время проверки выявлен ряд недостатков. В частности, допущены ошибки при проведении коммуникационных сетей.
Были выявлены подрядчики, которые перекрыли улицы и проводили работу без установки каких-либо специальных знаков. Это в свою очередь, создавало препятствие учащимся, идущим в школы, и общественному транспорту. В этой связи, подрядчикам даны указания привести разбитый асфальт в соответствие", - сообщили в департаменте.
По данным областного ДП, в ходе рейда в отношении руководителей и ответственных лиц 12 организаций составлены 65 административных протоколов. Из них 7 нарушителей привлекли к ответственности по статье 462 Кодекса об административных правонарушениях РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и 58 нарушителей - по статье 631 Кодекса об административных правонарушениях РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".
Как сообщалось ранее, 211 должностных лиц наказаны за плохие дороги в Жамбылской области.
Напомним также, в Павлодарской области за смертельное ДТП могут привлечь к ответственности "Казахавтодор".