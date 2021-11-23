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В Туркестанской области руководителей 12 организаций оштрафовали за состояние дорог

22.11.2021, 15:50 209602
В Туркестанской области руководителей 12 организаций оштрафовали за состояние дорог
Фото: inform.kz
ТУРКЕСТАН. 22 НОЯБРЯ - В Туркестанской области по поручению начальника областного департамента полиции генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова полицией совместно с руководством управления коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате Туркестана организовали рейдовые мероприятия по проверке качества и безопасности дорог областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба областного ДП, во время проверки выявлен ряд недостатков. В частности, допущены ошибки при проведении коммуникационных сетей.

Были выявлены подрядчики, которые перекрыли улицы и проводили работу без установки каких-либо специальных знаков. Это в свою очередь, создавало препятствие учащимся, идущим в школы, и общественному транспорту. В этой связи, подрядчикам даны указания привести разбитый асфальт в соответствие", - сообщили в департаменте.

 
По данным областного ДП, в ходе рейда в отношении руководителей и ответственных лиц 12 организаций составлены 65 административных протоколов. Из них 7 нарушителей привлекли к ответственности по статье 462 Кодекса об административных правонарушениях РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и 58 нарушителей - по статье 631 Кодекса об административных правонарушениях РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".
 
 
 

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100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности

23.11.2021, 16:30 6238
Фото: ОО Дружба выпускников вузов КНР
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - 100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начало свою деятельность в начале этого года именно с благотворительных акций. В феврале и марте организация раздала медицинские боксы многодетным и нуждающимся семьям. 
 
Завершить 2021 год и свой первый год деятельности выпускники вузов КНР решили вновь продуктивно. На этот раз совместно с крупными благотворительными фондами Нур-Султана они пожертвовали 100 продуктовых корзин. В корзины входили продукты первой необходимости, такие как мука, рис, гречка, подсолнечное масло, стиральный порошок и другие. 
 
На акцию откликнулись несколько организаций, которым выпускники передали корзины, среди них "Клуб добряков", Общественные фонды AmanZhol и К. и "Демеу", благотворительный фонд "Мереке", ОО "Инвалиды и ветераны воинской службы и боевых действий", а также одна из мечетей города.
 

Мы постарались охватить больше нуждающихся семей, но к сожалению, на сегодняшний день их очень много. Мы продолжим работать в этом направлении и призываем благотворительные фонды к совместным акциям. Благодарим всех за проявленный интерес и поддержку. На самом деле, таким образом мы надеемся на еще большую дружбу народов двух государств", - отметила председатель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

 
В начале года "Дружба выпускников вузов КНР" предоставила нуждающимся семьям медицинские боксы, в которые входили маски, дезинфицирующие салфетки и антисептики.
 
Акции такого рода направлены на сближение народов Китая и Казахстана, отметили в объединении.
 

Автотрассу до границы с Россией закрыли в ВКО из-за метели

23.11.2021, 15:50 21385
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за метели ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития, движение закрыто на участке от города Риддера до границы с Россией, на 129-м - 191-м километрах дороги. 
 

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - подчеркнули в ведомстве.

 

Семь казахстанских дорог стали платными

23.11.2021, 15:49 25786
Семь казахстанских дорог стали платными
Фото: kolesa.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Семь казахстанских дорог стали платными. Водители могут приобрести годовой абонемент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", платными стали участки дорог: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 

В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления. Данную возможность имеют право получить владельцы, чьи легковые АТС зарегистрированы в следующих районах по участкам", - отметили в нацкомпании.

 
Начали функционировать Центры обслуживания по платным дорогам.
 
Месторасположение Центров обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, километр 252+150 слева (на выезде из Талдыкоргана), расположен в черте Талдыкоргана по направлению в сторону Капшагая.
  • Тараз - Кайнар, километр 453+300 справа (село Акчулак), расположен на выезде из Тараза по направлению в село Кайнар, расстояние 37 километров от Тараза;
  • Шымкент - Кызылорда, километр 2127+000 справа (село Икан); расположен на выезде из Туркестана в сторону Шымкента, расстояние 15 километров от Туркестана;
  • Шымкент - Тараз, километр 648+500 справа (село Машат), расположен на выезде из Шымкента в сторону Тараза, расстояние 28 километров от Шымкента;
  • Шымкент - граница Узбекистана, километр 792+000 справа, расположен от села Атамекен в сторону Шымкента, расстояние 86 километров от Шымкента;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 20+400 слева (село Коянды), расположен на выезде из Нур-Султана в сторону Павлодара на территории Нур-Султана;
  • Нур-Султан - Павлодар, километр 1239+500 справа (село Байет), расположен в сторону Павлодара, расстояние 239 километров от Нур-Султана и в 53 километрах от Экибастуза.

Внутригородские Центры обслуживания по платным дорогам:
 
  • Капшагай - Талдыкорган, Алматы, улица Абылай хана, 27/27;
  • Тараз - Кайнар, Тараз, улица Айтеке би, дом 73;
  • Шымкент - Кызылорда, Кызылорда, улица Султана Бейбарыса, 4А, и на километре 1825+400, кемпинг "Аманкелды" с правой стороны;
  • Шымкент - Тараз, Тараз, массив Дорожник, 1В, в сторону Шымкента, кафе "Раушан";
  • Нур-Султан - Павлодар, Ленинский, улица Жасыбай батыра 2/1 (ДЭУ-61), с правой стороны в сторону Нур-Султана, и в Павлодаре, улица Сатпаева, 97.
 
 

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