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В Жамбылской области более 200 должностных лиц наказаны за плохие дороги

19.11.2021, 09:58 60643
В Жамбылской области более 200 должностных лиц наказаны за плохие дороги
ТАРАЗ. 19 НОЯБРЯ - 211 должностных лиц наказаны за плохие дороги в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 211 должностных лиц", - сообщили в департаменте полиции региона. 

 
Кроме того, за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 129 должностных лиц. 
 

Еще в отношении одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631, часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630, часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 79 физических лиц", - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев. 

 
Кроме того, за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и Отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза" и акимат Рыскуловского сельского округа Меркенского района.
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения за 10 месяцев проведено 1684 обследования автомобильных дорог области, в ходе проверки выявлено 11 713 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1684 предписания. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 323 информации", - сообщает портал Polisia.kz.

 
Также проведено обследование железнодорожных переездов, выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения. 
 

По выданным предписаниям на автодорогах области установлено 3185 дорожных знаков, нанесено более 6802 километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт 154 541 квадратного метра автодорог, заменено 53 дорожных буфера, установлено 1660 сигнальных столбиков и 8515 светоотражающих катафотов, восстановлено 7900 погонных метров криволинейного бруса и другие работы", - информировали в полиции.


 

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Завершился рабочий визит президента в Алматы

19.11.2021, 19:50 65233
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Рабочий визит главы государства в Алматы завершился посещением инновационного центра "Alatau Creative Hub", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Объект был открыт в декабре 2020 года в рамках реализации стратегии "Город без окраин". В центре имеются возможности для обучения программированию, развития креативных индустрий, творческого потенциала и виртуального искусства. Всего здесь действует 25 бесплатных кружков различной направленности, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту показали библиотеку, детскую игровую зону, студию вокала, IT-лабораторию, залы электротехники и робототехники, мультимедийный центр традиционной музыки.
 
Кроме того, глава государства ознакомился с презентациями, посвященными применению инструментов цифровизации, развитию креативных индустрий. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил президенту о развитии транспортной системы южной столицы.
 
Касым-Жомарт Токаев также пообщался и сфотографировался с работниками и посетителями центра, пожелав им дальнейших успехов. 
 
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", посетил Дом социальных услугшколу-гимназию №25, ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
 

Президент РК: Посадка деревьев - это признак высокой культуры

19.11.2021, 19:00 72982
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы "Жасыл Алматы" за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев. Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.
 
Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.
 

Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев - это признак высокой культуры", - сказал президент.

 
Напомним, в ходе рабочего визита в Алматы глава государства посетил Дом социальных услугшколу-гимназию №25ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.
 

Высший судебный совет рекомендовал уволить двух судей за коррупцию

19.11.2021, 18:44 78706
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября состоялось очередное заседание Высшего судебного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания Советом рассмотрен вопрос об изменении штатной численности судей некоторых местных судов республики. Для оптимизации нагрузки и повышения качества отправления правосудия Советом дано согласие на увеличение числа судей суда Шымкента на одну единицу за счет Северо-Казахстанского областного суда, сообщает аппарат Высшего судебного совета РК.
 
Также на заседании Совет рекомендовал кандидатов на должности председателей Северо-Казахстанского, Восточно-Казахстанского и Мангистауского областных судов.
 
Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста.
 
По итогам заседания Советом даны рекомендации к освобождению от должностей председателя судебной коллегии, председателя и ряда судей судов республики по различным основаниям. В числе прочих рекомендованных к освобождению: судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. и судья Уйгурского районного суда Алматинской области Сулейменов Р.А., осужденные приговором суда за совершение коррупционных преступлений. Обвинительные приговоры в отношении этих судей вступили в законную силу. 
 

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