В Жамбылской области более 200 должностных лиц наказаны за плохие дороги

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 211 должностных лиц", - сообщили в департаменте полиции региона.
Кроме того, за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 129 должностных лиц.
Еще в отношении одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631, часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630, часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 79 физических лиц", - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев.
Кроме того, за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и Отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза" и акимат Рыскуловского сельского округа Меркенского района.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения за 10 месяцев проведено 1684 обследования автомобильных дорог области, в ходе проверки выявлено 11 713 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1684 предписания. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 323 информации", - сообщает портал Polisia.kz.
Также проведено обследование железнодорожных переездов, выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения.
По выданным предписаниям на автодорогах области установлено 3185 дорожных знаков, нанесено более 6802 километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт 154 541 квадратного метра автодорог, заменено 53 дорожных буфера, установлено 1660 сигнальных столбиков и 8515 светоотражающих катафотов, восстановлено 7900 погонных метров криволинейного бруса и другие работы", - информировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области за смертельное ДТП могут привлечь к ответственности "Казахавтодор".