Предприниматели за взятки получали фиктивные ветеринарные справки на мясо, реализуемое на рынках Акмолинской области

Кокшетау. 12 сентября. Kazakhstan Today - Агентство по противодействию коррупции пришло к выводу, что в настоящее время ветеринарный и эпидемиологический контроль за продаваемой на рынке мясной продукцией фактически отсутствует и причиной тому является взяточничество, передает Kazakhstan Today.

В сентябре текущего года антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличены главный специалист отдела ветеринарии города Кокшетау и ветеринарный врач частной компании, которые в период август - сентябрь 2019 года на системной основе получали незаконное материальное вознаграждение от поставщиков мясной продукции. В результате проведенной работы была вскрыта такая преступная схема, при которой граждане, поставляющие мясную продукцию на коммунальный рынок, дают взятки ветеринарным врачам в размере от 3 до 5 тыс. тенге за каждую тушу, в результате им выдаются фиктивные ветеринарные справки о том, что поставляемое мясо не имеет каких-либо заболеваний. Установлено, что практически все поступающее на рынок мясо не проходит должного ветеринарного обследования и в последующем свободно реализуется населению", - сообщил на брифинге первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области А. Бердалин.

По его словам, поставщики мясной продукции считают абсолютно нормальным явлением передачу взяток сотрудникам ветеринарии, несмотря на то, что данные действия влекут уголовную ответственность.

В настоящее время за дачу взяток привлекаются более 20 таких предпринимателей. Такое халатное отношение со стороны сотрудников ветеринарии является угрозой национальной безопасности страны. Ведь совсем недавно, в августе текущего года, в одном из сел Аршалынского района Акмолинской области произошла вспышка сибирской язвы при забое населением больных животных, в результате чего смертельно опасным заболеванием заразились четыре жителя данного села. И несмотря на то, что уполномоченными органами принятыми мерами удалось локализовать очаги заражения, нет никакой гарантии того, что такое мясо не будет продаваться населению на рынке", - сказал Бердалин.

Он отметил, что подобные факты наблюдаются в большинстве рынках страны, где бытовая коррупция в сфере ветеринарного контроля процветает, ставя под угрозу жизни и здоровье граждан.

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