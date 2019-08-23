В Аршалынском районе Акмолинской области прошло заседание штаба по локализации очага сибирской язвы

Кокшетау. 22 августа. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел выездное заседание штаба по локализации очага сибирской язвы , передает Kazakhstan Today.

Глава региона посетил Аршалынскую районную больницу, где ознакомился с состоянием пациентов, поступивших с диагнозом "сибирская язва", а также провел выездное заседание штаба по локализации очага сибирской язвы на территории села Ольгинка. В его работе приняли участие руководители областных и районных служб ветеринарии и здравоохранения, представители Министерства здравоохранения и ведущие ученые республики, сообщила пресс-служба акима области.

О текущей ситуации доложили заместитель акима области Галымжан Абдыкалыков, аким Аршалынского района Талгат Муханбетжанов и руководитель департамента охраны общественного здоровья Айгуль Мамина.

На сегодня уже лабораторно подтвержден диагноз у четырех человек из шести, которые проходят обследование. Они находятся под присмотром врачей и получают необходимое лечение. Состояние больных - стабильное. Причина заражения скота устанавливается.

В селе Ольгинка в соответствии с Комплексным планом проводятся карантинные мероприятия, в их числе трехкратная дезинфекция дворов. Карантин полностью будет снят 30 августа.

Руководитель управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Зауреш Жумадилова основной причиной случаев заражения назвала отсутствие ветеринарного освидетельствования при забое скота.

Ветеринаров на всех не хватает. Они не могут проявить активность, чтобы оперативно попасть на место забоя скота. Ветеринар мог бы идентифицировать болезнь и локализовать ее еще до разделки туши больного скота", - отметила специалист.

По словам сотрудника Казахского научно- исследовательского ветеринарного института, кандидата ветеринарных наук Владиславы Сущих, карантинные мероприятия в населенном пункте проводятся на высоком уровне. В своем выступлении она подвергла сомнению качество вакцины против сибирской язвы, которой был привит домашний скот, а также отметила необходимость усиления санитарно-просветительской работы среди населения.

Мы сегодня обсудили важный для всех нас вопрос. Всем членам штаба необходимо держать ситуацию на личном контроле. Эпизоотическая обстановка является составной частью ветеринарной безопасности, от которой зависит состояние здоровья и благополучия наших граждан", - подчеркнул Ермек Маржикпаев, подводя итоги обсуждения.

Руководитель региона поручил отраслевым департаментам и управлениям региона продолжить работу по обеспечению своевременного выявления, регистрации учета и обследования эпидемических очагов сибирской язвы; усилить санитарно-просветительскую работу среди населения, а также лиц, профессионально занимающихся заготовкой сырья животного происхождения; организовать своевременную вакцинацию всего поголовья сельскохозяйственных животных; обеспечить исполнение плана мероприятий по ликвидации очага сибирской язвы и своевременно освещать в СМИ и социальных сетях о ситуации в селе Ольгинка.

После совещания аким проинспектировал работу охранно-карантинного поста при въезде в село Ольгинка.

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