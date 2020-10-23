Более 2,3 тыс. обращений от жертв бытового насилия поступило с марта на линию 150

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане с марта на горячую линию по номеру 150 от жертв бытового насилия поступило более 2300 обращений, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане проблема семейного насилия отягощена тем, что люди не хотят, чтобы оно стало объектом открытого общественного обсуждения. Из представленного отчета Союзом кризисных центров на горячую линию по номеру 150 только за март - сентябрь этого года поступило более 2300 обращений от жертв бытового насилия", - сообщили в Министерстве информации и общественного развития (МИОР).

По информации ведомства, Союз кризисных центров в рамках государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив при содействии МИОР реализует социальный проект "Организация комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров для жертв бытового насилия и работе с агрессорами". При этом впервые в РК соцпроект в данном направлении реализуется с привлечением немецких специалистов.

Проект предусматривает коррекцию агрессивного поведения и взглядов на насилие посредством консультации и тренингов для агрессоров и семейных пар, включающих в себя специальные техники. Помимо этого, союз разработал специальные инструкции для психологов и психотерапевтов на казахском и русских языках. В настоящее время в кабинете "Семейная служба по вопросам бытового насилия" Алматы работают 4 штатных сотрудника, в том числе, психологи и психотерапевты для очного консультирования. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между местной полицейской службой департамента полиции Алматы и Союзом кризисных центров", - рассказала руководитель ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.

По словам эксперта, к сожалению, сегодня людей, обращающихся за защитой и помощью, меньше не становится. Поэтому казахстанцы, переживающие сложную жизненную ситуацию, могут позвонить на номер 150 из любой точки страны круглосуточно, бесплатно и анонимно.

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