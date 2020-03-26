Более 30 работников группы компаний "КазМунайГаз" находятся на карантине

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - 32 работника группы компаний АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) находятся на карантине, сообщили в ходе заседания оперативного штаба КМГ под председательством председателя правления нацкомпании Алика Айдарбаева, передает Kazakhstan Today.

На текущий момент 32 работника группы компаний КМГ находятся на карантине, из них два сотрудника под стационарным наблюдением в городах Атырау и Павлодаре, оставшиеся 30 работников на домашнем карантине в городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Павлодаре, Шымкенте. Все эти сотрудники прибыли из зарубежных стран и сразу по прибытии в Казахстан помещены на карантин", - сообщили в КМГ.

По информации компании, 8 работников КМГ (два сотрудника центрального аппарата АО НК "КазМунайГаз" и 6 сотрудников дочерних компаний) прошли двухнедельную изоляцию и в настоящее время вышли из карантина, результаты теста отрицательные.

По состоянию на 24 марта 2020 года подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников КМГ не зарегистрировано. В оперативный штаб ежесуточно поступает сводка по COVID-19 и реализуемых профилактических мерах от всех дочерних компаний", - отмечается в сообщении.





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