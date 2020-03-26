Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.40 25 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Алматы - 2 случая, в Нур-Султане - 5 случаев. На сегодняшний день в стране подтверждены 79 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 41 случай, Алматы - 31 случай, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Шымкенте - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.





На настоящий момент в мире насчитывается более 400 тысяч человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего людей, столкнувшихся с вирусом, зафиксировано в Китае (свыше 80 тысяч), на втором месте - Италия, где порог заболевших превысил отметку в 69 тысяч. На третьем месте США с 50 тысячами подтвержденных случаев. Больше всего человек умерли в Италии - почти 7 тысяч. В Китае зафиксировано свыше 3 тысяч смертей от коронавируса. На данный момент вылечились от болезни более 106 тысяч человек. Большее число исцелившихся в Китае - свыше 60 тысяч человек, сообщает Вести.ru

Ресурс Worldometers приводит другие данные. Согласно онлайн-статистике, в мире количество зараженных превысило отметку в 414 тысяч.

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