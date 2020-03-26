Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане прогнозируют на начало апреля, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает Kazakhstan Today.

Мы прогнозируем пик заболеваемости в первой декаде апреля. Но, к сожалению, это не всегда от нас зависит, то есть те меры карантинные, которые приняты, они, по нашим расчетам, позволили снизить передачу заболеваемости где-то на 50 процентов", - сказал министр в интервью, опубликованном на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Он отметил, что необходимо соблюдать карантинные меры.









Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 400 тысяч.

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