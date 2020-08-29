Более 30 тысяч жителей Карагандинской области обучили цифровой грамотности

На сегодняшний день обучено 30 641 человек. Уровень цифровой грамотности в области, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, составил 78,5%.
В текущем году обучение проводится на онлайн-платформе по следующим навыкам: базовые цифровые навыки; навыки по информационной безопасности; электронная торговля; гипермаркет онлайн услуг POST.KZ; открытое правительство; электронное правительство и электронные государственные услуги.
С видеороликами по обучению цифровой грамотности можно будет ознакомиться по ссылке.
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