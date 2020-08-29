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Более 30 тысяч жителей Карагандинской области обучили цифровой грамотности

28.08.2020, 13:25 4132
Более 30 тысяч жителей Карагандинской области обучили цифровой грамотности
Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" по направлению развития человеческого капитала продолжается обучение населения цифровой грамотности, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день обучено 30 641 человек. Уровень цифровой грамотности в области, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, составил 78,5%.
 
В текущем году обучение проводится на онлайн-платформе по следующим навыкам: базовые цифровые навыки; навыки по информационной безопасности; электронная торговля; гипермаркет онлайн услуг POST.KZ; открытое правительство; электронное правительство и электронные государственные услуги.
 
С видеороликами по обучению цифровой грамотности можно будет ознакомиться по ссылке.
 

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