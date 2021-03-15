Более 400 человек выпроводили из ночных заведений Алматы

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Алматы за ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений, передает Kazakhstan Today.

Представитель местной полицейской службы города Алматы Берлик Молдыбаев в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил о работе по выявлению и пресечению фактов нарушения карантинных мер.

В соответствии с поручением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в усиленном режиме проводятся мероприятия по выявлению объектов бизнеса, нарушающих карантинные нормы, установленные главным санитарным врачом Алматы", - сказал Берлик Молдыбаев.

В ночь с 13 на 14 марта выявлено 46 нарушений установленных ограничений, в том числе по:

- Алатаускому району - 2 факта;

- Алмалинскому району - 15;

- Ауэзовскому району - 4;

- Бостандыкскому району - 8;

- Жетысускому району - 1;

- Медеускому району - 11;

- Наурызбайскому району - 1;

- Турксибскому району - 4.

Из общего числа выявленных объектов 33 относятся к ресторанам и кафе, 4 компьютерных клуба, 5 SPA-салонов, 2 ночных клуба. В основном нарушались ограничения по времени работы, по заполняемости, а также по масочному режиму.

Следует отметить, что в рамках работы мониторинговых групп посетителей заведений просят покинуть места скопления.

Среди них:

o в Алмалинском районе функционировало кафе "Форт верный", где находились около 60 человек;

o в Алмалинском районе функционировал ночной клуб "Гранд опера", где находились более 100 человек;

o в Бостандыкском районе функционировал ресторан Nino, где находились около 80 человек;

o в Бостандыкском районе функционировал ночной клуб "Жесть", где находились более 100 человек;

o в Бостандыкском районе функционировал караоке-клуб Vivaldi, где находились более 70 человек.

Работа мониторинговых групп продолжается.

Горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.

Напомним, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 лиц с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии, 131 - в тяжелом. На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ - 19. Вероятными местами заражения являются общественные места - 42,8%, общественный транспорт - 17%.

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