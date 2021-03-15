Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 марта

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирус COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 173, Алматы - 360, Шымкент - 7, Акмолинская область - 57, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 86, Атырауская область - 45, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 60, Карагандинская область - 72, Костанайская область - 48, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 50, Северо-Казахстанская область - 28, Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 134, Алматы - 186, Шымкент - 2, Акмолинская область - 57, Алматинская область - 19, Атырауская область - 11, Восточно-Казахстанская область - 21, Западно-Казахстанская область - 27, Карагандинская область - 51, Костанайская область - 30, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 32, Северо-Казахстанская область - 11, Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 206 149.





На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 973 человека (14 720 КВИ+ и 4253 КВИ-), из них в стационарах находится 5041 пациент, на амбулаторном уровне - 13 932 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





в тяжелом состоянии - 232 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 33 пациента.





На 12 марта зарегистрировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 180 человек.





С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 801, случаев с летальным исходом - 653, всего выздоровели - 44 895 человек.

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