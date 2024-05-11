Уголовное дело заведено после жалоб супруги дипломата о насилии

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Шымкент. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Две девушки шли по улице Туркестанская, когда заметили другую девушку, которую удерживали насильно два парня. По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне, сообщает городское издание - Две девушки шли по улице Туркестанская, когда заметили другую девушку, которую удерживали насильно два парня. По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне, сообщает городское издание Shymkent Online





Девушки позвонили в полицию, после этого им позвонили с неизвестного номера и попросили прийти в участок.





Еще чуть позже на место явился мужчина в полицейской форме, который не предъявил документов и не представился. Это вызвало у девушек подозрения. Они попытались зафиксировать ситуацию на видео, но полицейский агрессивно отреагировал, атакуя одну из них и отталкивая.





При попытке помочь они узнали, что девушка, которую удерживали, была сестрой парней. Братья пытались привести ее домой к матери насильно, невзирая на учебу и работу девушки. Мать, по словам пострадавшей, применяет к ней насилие.





После попытки написать заявление девушке звонили с неизвестных номеров и просили решить вопрос "по-доброму".





Ситуацию прокомментировали в полиции Шымкента:





По данному факту в отношении сотрудника начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства".