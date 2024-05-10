Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика Сергея Луганского
Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
Талдыкорган. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского, сообщает пресс-служба акима области.
Также на территории авиабазы установлен бюст героя войны.
Ваша воинская часть, имеющая долгую и славную историю, включая участие в боевых действиях в Афганистане, сегодня считается одной из лучших в Военно-воздушных силах страны. Во многом это заслуга вас, авиаторов, постоянно повышающих уровень своей профессиональной подготовки, летного мастерства и выучки. Патриотизм, следование ратным традициям, дисциплинированность и искренняя преданность выбранному делу - это те качества, которые отличают каждого из вас, став прочной основой успеха талдыкорганской авиабазы. Поэтому глубоко символично, что теперь этот стратегически важный объект будет носить имя дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского", - заявил, обращаясь к участникам церемонии, аким области Жетысу Бейбит Исабаев.
Своими воспоминаниями, связанными с талдыкорганской авиабазой, в интервью журналистам поделился Герой Советского Союза, "Халық қаһарманы" Токтар Аубакиров, который совершал вылеты с данной базы на самолете Су-30 СМ.
Сегодня знаменательное событие - талдыкорганской авиабазе присвоено имя дважды Героя Советского Союза Сергея Даниловича Луганского. Человека легендарнейшего. Будучи мальчишкой, я, можно сказать, воспитывался на его примере. И сейчас это решение присвоить авиабазе имя легендарного летчика очень важно в патриотически-воспитательных целях. Между тем это накладывает двойную ответственность и на молодых летчиков, которые еще будут здесь служить в будущем, и на тех, которые сейчас летают. Еще раз поздравляю всех жителей региона с праздником, с Днем Победы", - сказал знаменитый первый казахстанский летчик-космонавт.
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