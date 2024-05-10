Талдыкорганской авиабазе присвоили имя военного летчика Сергея Луганского

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан подписал - Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен.





Цены с учетом НДС установлены в следующем размере:





бензин марки Аи-80 - 89 тенге за литр;

бензин марки Аи-92 и Аи-93 - 245 тенге за литр;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 315 тенге за литр.





При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, бензин Аи-92 и Аи-93 будет стоить 205 тенге за литр (в объеме до 100 литров в сутки).





По такой же цене его можно будет купить (в объеме до 300 литров в сутки) при предъявлении выданных в Республике Казахстан водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы.





Дизельное топливо в объеме до 100 литров в сутки при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, будет стоить 295 тенге за литр.





При предъявлении выданных в РК водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы в объеме до 300 литров в сутки - 295 тенге за литр.





Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане пресекли более 170 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов.



