С Днем Победы!

Фото: МО РК

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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Андреевну Савенко с днем рождения и с Великой Победой, сообщает пресс-служба МО РК.





Ольга Андреевна родилась 9 мая 1923 года в Алма-Ате (Алматы). Окончила семь классов местной школы. Училась в Ленинградском военном училище связи. В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет уже была на фронте.





В составе 109-го отдельного полка связи первого Белорусского фронта дошла до Берлина. Демобилизовалась в ноябре 1945 года. Ратный труд ветерана отмечен орденом Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.





По окончании войны Ольга Савенко вернулась в родной город, вышла замуж. Вместе с супругом воспитали двух дочерей. Ольга Андреевна проработала около 57 лет на алматинском телеграфе. Вышла на заслуженный отдых в 73 года.





Сейчас ветеран живет с дочерью. Ольга Андреевна с горечью вспоминает полное лишений военное лихолетье.





Нельзя забывать то время, погибших и выживших в той страшной войне людей", - сказала она.





Побеседовав с военнослужащими, она поблагодарила их за оказанное внимание и пожелала им мира, добра и благополучия.