Дефицит электроэнергии Казахстан возмещает за счет России - Саткалиев  

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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поднял вопрос модернизации и расширения транспортной и логистической инфраструктуры в ЕАЭС.





В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.





Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул глава государства.





Другой ключевой задачей президент назвал "перестройку внешней торговли".





Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", - сказал Токаев.





Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.





Кооперация с глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60%. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам - членам экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора", - отметил лидер Казахстана.





Глава государства полагает, что базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры.





Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.





Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - предложил глава государства.





Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации. Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары.





В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами - участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", - подчеркнул Токаев.





Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.





При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья", - сказал лидер Казахстана.





Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.





Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил президент Казахстана.





По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.





Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", - добавил глава государства.