Паводки в Казахстане: свыше 54 тысяч человек вернулись в свои дома

ВАЗ въехал сзади в грузовую машину, в результате водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались

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Актобе. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супружеская пара учителей и депутат Иргизского районного маслихата погибли в дорожной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи Иргиза 9 мая.





На трассе столкнулись автомашина ВАЗ и грузовая машина МАН, которая ехала в попутном направлении. ВАЗ въехал сзади в грузовую машину. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались.





За рулем легковой машины находился 45-летний учитель физкультуры Иргизской школы имени Ы. Алтынсарина. Он скончался в больнице, куда его доставили на скорой помощи. Его супруга, ей в июне должно было исполниться 45 лет, скончалась на месте аварии. Она работала учителем начальных классов в той же школе, сообщает издание "Мой город"





Также на месте ДТП погиб 28-летний депутат Иргизского раймаслихата, ветеринарный врач. Чтобы вытащить их из машины спасателям пришлось применить специальное оборудование. У погибших остались трое детей школьного возраста.





В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту случившегося проводится досудебное расследование.