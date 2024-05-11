10.05.2024, 11:30 30081
Паводки в Казахстане: свыше 54 тысяч человек вернулись в свои дома
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане после масштабных паводков в свои дома вернулись 54 276 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По республике отведено и откачано 17 637 млн кубометров талой воды из 10 470 жилых домов и 3258 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 54 276 человек. 5284 человека остаются в пунктах временного размещения", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что за сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведена и откачана вода из 451 дома и 43 дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области за сутки откачана вода из 6 домов, продолжается откачка из подтопленных 14 домов. Всего откачано 43 181 кубометр воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 2 километра дамб, работы продолжаются", - добавили в МЧС.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
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11.05.2024, 10:37 4936
Пассажирский автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: среди погибших уроженка Казахстана
В салоне транспортного средства находилось около 20 человек
Фото: с сайта РИА Новости
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Санкт-Петербург. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера днем в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка, есть погибшие, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина. Отмечается, что одна из погибших - женщина 1995 года рождения - уроженка Казахстана.
11.05.2024, 10:18 6836
В одном из кафе Кызылорды произошел пожар, эвакуировано 14 человек
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из кафе Кызылорды произошел пожар, эвакуировано 14 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел пожар на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара спасателями по лестничному маршу было эвакуировано 14 жителей", - говорится в сообщении МЧС.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
10.05.2024, 19:25 21491
В Актау повредили газопровод при проведении земляных работ
От газоснабжения отключены две котельные
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Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 15-м микрорайоне Актау при проведении земляных работ подрядчики повредили подземный газопровод среднего давления, сообщает mangystaumedia.kz.
Аварийная бригада локализовала утечку газа. Идут восстановительные работы. Сейчас от газоснабжения отключены две котельные - ЖК "Оазис" и "Таң Шолпан".
Повторный пуск газа будет произведен после окончания ремонтно-восстановительных работ.
10.05.2024, 15:13 25766
Семья учителей и депутат погибли в ДТП в Актюбинской области
ВАЗ въехал сзади в грузовую машину, в результате водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались
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Актобе. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супружеская пара учителей и депутат Иргизского районного маслихата погибли в дорожной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи Иргиза 9 мая.
На трассе столкнулись автомашина ВАЗ и грузовая машина МАН, которая ехала в попутном направлении. ВАЗ въехал сзади в грузовую машину. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались.
За рулем легковой машины находился 45-летний учитель физкультуры Иргизской школы имени Ы. Алтынсарина. Он скончался в больнице, куда его доставили на скорой помощи. Его супруга, ей в июне должно было исполниться 45 лет, скончалась на месте аварии. Она работала учителем начальных классов в той же школе, сообщает издание "Мой город".
Также на месте ДТП погиб 28-летний депутат Иргизского раймаслихата, ветеринарный врач. Чтобы вытащить их из машины спасателям пришлось применить специальное оборудование. У погибших остались трое детей школьного возраста.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту случившегося проводится досудебное расследование.
09.05.2024, 20:34 47371
В СКО выпал град размером с грецкий орех
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на общее потепление, в четверг, 9 мая, на севере Казахстана прошла внезапная гроза с градом, сообщает "Петропавловск.news".
Сельчане делятся фотографиями и видеозаписями с градом и дождем. Короткий ливень с градом прошелся по селам южных районов области.
09.05.2024, 16:49 52156
Паводки в Казахстане: В СКО и Атырауской области продолжают откачивать воду
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в стране.
По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5355 человек остаются в пунктах временного размещения", - рассказали в МЧС.
В Петропавловске и Кызылжарском районе СКО откачана вода из 174 домов. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащие Нацгвардии помогают жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы", - сообщает ведомство.
В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3050 мешкотар и 233 тонны инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.
В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1247 единиц техники, 332 водооткачивающих средства и 57 плавательных средств, 5 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС продолжают санобработку подтопленных территорий.
В Петропавловске обработаны 326 домов, в Кульсары - подтопленные территории площадью свыше 76 тыс. кв. метров.
Ранее пострадавшие от паводков актюбинцы пожаловались, что банки отказывают в отсрочке платежей по кредитам, несмотря на то что государство предоставило им с 1 апреля отсрочку на три месяца.
08.05.2024, 19:09 73236
В Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту
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Семей. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая около 12.30 в дежурную часть Ауезовского ОП УП Семея поступило сообщение от диспетчера 103 о том, что в многоэтажном жилом доме в лифтовую шахту упал лифт, сообщает Arnapress.kz.
По информации городского акимата, около 11.40 в лифт вошли 6 человек. Из-за превышения предельно допустимого веса тросы лифта не выдержали и кабина упала в шахту.
В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП Семея, оказывают медицинскую помощь.
Погибших при инциденте нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
08.05.2024, 12:33 80056
Массовая драка произошла в Туркестанской области
По факту заведено уголовное дело
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Туркестан. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую драку в Мактааральском районе Туркестанской области сняли на видео очевидцы.
На нем видно, как несколько мужчин наносят друг другу удары ногами, кулаками и дубинками.
По словам автора видео, драка случилась на одной из улиц поселка Атакент.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.
Пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактааральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Ранее в Актау школьники устроили массовую драку.
В январе в результате жестокой драки в Семее мужчина попал в больницу после удара арматурой.
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?