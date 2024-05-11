10.05.2024, 16:45 15936

Задержание подозреваемого в некрофилии охранника морга прокомментировали в Минюсте

В Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения за надругательство над телами умерших и местами их захоронения
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали прокомментировал ситуацию с задержанием охранника морга в Алматы по подозрению в надругательстве над умершими.

Касательно ситуации в морге города Алматы. Нам известно, что управлением полиции Ауэзовского района ДП города Алматы проводится расследование в отношении гражданина 1980 года рождения по статье  УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - цитирует Талгата Уали издание Kazinform.


Представитель Минюста отметил, что задержанный в трудовых отношениях с центром судебных экспертиз Минюста и его территориальными подразделениями не состоял.

Этот гражданин не является сотрудником органов юстиции. Согласно договору охрану морга осуществляло ТОО "Аят Секьюрити", он работал охранником морга от указанного ТОО", - пояснил Уали.


Ранее в СМИ сообщалось, что полиция Алматы задержала охранника городского морга по подозрению в надругательстве над телами умерших.
 
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Теги:ЗадержаниеМинюстморг

новости по теме

10.05.2024, 14:43 17926

Уголовное дело заведено после жалоб супруги дипломата о насилии

Назначены экспертизы, проводится следствие
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После заявлений супруги советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах о бытовом насилии возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном департаменте полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сказано в сообщении ДП Астаны.


Ранее супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".


 
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Теги:дипломатНасилиеуголовное дело
08.05.2024, 18:49 52826

В Акмолинской области депутата обвиняют в жестоком убийстве собаки

На глазах у коллег он переехал лежавшую на парковке собаку
В Акмолинской области депутата обвиняют в жестоком убийстве собаки
Кокшетау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Зерендинского района стали очевидцами вопиющего случая. Люди рассказывают, что местный депутат партии Amanat переехал собаку, сообщает Instagram-страница Sinegor.

Утром перед началом рабочего дня Аугалиев Кайрат Досымович хладнокровно переехал лежавшую на парковке собаку! На глазах у коллег поставил машину, вышел и пошел "работать"! Он даже не подошел, не проявил сочувствия! Эту собаку мы всем зданием всю зиму прикармливали, не давая ей погибнуть в морозы!" - рассказали очевидцы убийства животного.


По данному факту в настоящее время проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.


Ранее автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.

В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.

До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.

Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта 2022 года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
 
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Теги:депутатУбийствоСобака
08.05.2024, 16:59 54956

Солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырауской области

В настоящее время солдат находится в расположении части
Солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части в Атырауской области
Фото: кадр из видео Минобороны
Атырау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая солдат срочной службы самовольно покинул одну из воинских частей Атырауского гарнизона, прихватив с собой оружие.

8 мая 2024 года в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием, сообщили в Атырауском гарнизоне.

В настоящее время солдат находится в расположении части.

Ранее в Telegram-канале Atyrau online появилась информация, что в ночь с 7 на 8 мая солдат войсковой части 41433 сбежал с оружием и боеприпасами. При попытке задержать его солдат якобы открыл огонь.
 
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Теги:Оружиесолдатпобег
06.05.2024, 19:29 94591

В Шымкенте полицейский напал на трех девушек

В отношении сотрудника начато служебное расследование
В Шымкенте полицейский напал на трех девушек
Фото: Depositphotos
Шымкент. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Две девушки шли по улице Туркестанская, когда заметили другую девушку, которую удерживали насильно два парня. По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне, сообщает городское издание Shymkent Online.

Девушки позвонили в полицию, после этого им позвонили с неизвестного номера и попросили прийти в участок.

Еще чуть позже на место явился мужчина в полицейской форме, который не предъявил документов и не представился. Это вызвало у девушек подозрения. Они попытались зафиксировать ситуацию на видео, но полицейский агрессивно отреагировал, атакуя одну из них и отталкивая.

При попытке помочь они узнали, что девушка, которую удерживали, была сестрой парней. Братья пытались привести ее домой к матери насильно, невзирая на учебу и работу девушки. Мать, по словам пострадавшей, применяет к ней насилие.

После попытки написать заявление девушке звонили с неизвестных номеров и просили решить вопрос "по-доброму".

Ситуацию прокомментировали в полиции Шымкента:

По данному факту в отношении сотрудника начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства".

 
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Теги:девушкаНападениеПолицейский
06.05.2024, 17:14 97691

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата   

Далее делом дипломата будут заниматься правоохранительные органы
Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата
Фото: Depositphotos
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах заявила о бытовом насилии.

Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму... за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие", - цитирует правозащитница Дина Тансари обращение.



В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию.

Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.


Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
 
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Теги:МИДНасилиедипломат
05.05.2024, 20:08 119576

Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста

13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма
Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну, жестоко избившему пожилую незрячую мать, дали 10 суток ареста, сообщает департамент полиции Алматы.

По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.


Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.

Напомним, 4 мая стало известно о жестоком избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы. Незрячую женщину избил собственный сын. По словам очевидцев, он регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и наносит побои матери. Однако полиция применяет по отношению к садисту максимум административный арест либо отправляет его на принудительное лечение от алкоголизма, после которого он возвращается и продолжает систематические истязания.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия подписал президент. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
 
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Теги:ИзбиениеженщинаинвалидАлматы
05.05.2024, 10:38 138276

Насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности
Семей. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изнасиловавшего малолетнего ребенка извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов подсудимого Г., который был осужден по 4-й части статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего", - пишет Abai news.


Согласно материалам дела, насильник, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.

В суде гражданин Г. вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей", - отметили в суде.


Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.

Напомним, насильникам детей ограничат въезд в Казахстан.
 
05.05.2024, 09:56 132146

Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства
Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых
Фото: КНБ РК
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе комитета.

КНБ РК

Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.


Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

КНБ РК

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений", - проинформировали в КНБ.


КНБ РК

Проводится досудебное расследование по статьям 256 "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 405 "Организация и участие в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения" УК РК.

Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.

Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.

Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
 

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      Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?

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