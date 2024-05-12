11.05.2024, 10:18 25136
В одном из кафе Кызылорды произошел пожар, эвакуировано 14 человек
Фото: ДЧС Кызылординской области
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Кызылорда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из кафе Кызылорды произошел пожар, эвакуировано 14 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел пожар на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара спасателями по лестничному маршу было эвакуировано 14 жителей", - говорится в сообщении МЧС.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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11.05.2024, 17:01 15816
Автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет
Фото: скриншот с видео
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Санкт-Петербург. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Среди погибших и пострадавших в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге граждан Казахстана нет, сообщили в МИД РК.
Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана не было", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Ранее СМИ сообщили о том, что среди погибших в ДТП была уроженка Казахстана. Напомним, вчера днем в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. По последним данным, число погибших в аварии возросло до семи человек.
11.05.2024, 10:37 23236
Пассажирский автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: среди погибших уроженка Казахстана
В салоне транспортного средства находилось около 20 человек
Фото: с сайта РИА Новости
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Санкт-Петербург. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера днем в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка, есть погибшие, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
Газета "Известия" опубликовала имена троих погибших при падении автобуса в реку Мойка в Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина. Отмечается, что одна из погибших - женщина 1995 года рождения - уроженка Казахстана.
10.05.2024, 19:25 39746
В Актау повредили газопровод при проведении земляных работ
От газоснабжения отключены две котельные
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Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 15-м микрорайоне Актау при проведении земляных работ подрядчики повредили подземный газопровод среднего давления, сообщает mangystaumedia.kz.
Аварийная бригада локализовала утечку газа. Идут восстановительные работы. Сейчас от газоснабжения отключены две котельные - ЖК "Оазис" и "Таң Шолпан".
Повторный пуск газа будет произведен после окончания ремонтно-восстановительных работ.
10.05.2024, 15:13 44021
Семья учителей и депутат погибли в ДТП в Актюбинской области
ВАЗ въехал сзади в грузовую машину, в результате водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались
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Актобе. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супружеская пара учителей и депутат Иргизского районного маслихата погибли в дорожной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи Иргиза 9 мая.
На трассе столкнулись автомашина ВАЗ и грузовая машина МАН, которая ехала в попутном направлении. ВАЗ въехал сзади в грузовую машину. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались.
За рулем легковой машины находился 45-летний учитель физкультуры Иргизской школы имени Ы. Алтынсарина. Он скончался в больнице, куда его доставили на скорой помощи. Его супруга, ей в июне должно было исполниться 45 лет, скончалась на месте аварии. Она работала учителем начальных классов в той же школе, сообщает издание "Мой город".
Также на месте ДТП погиб 28-летний депутат Иргизского раймаслихата, ветеринарный врач. Чтобы вытащить их из машины спасателям пришлось применить специальное оборудование. У погибших остались трое детей школьного возраста.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту случившегося проводится досудебное расследование.
10.05.2024, 11:30 48336
Паводки в Казахстане: свыше 54 тысяч человек вернулись в свои дома
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане после масштабных паводков в свои дома вернулись 54 276 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По республике отведено и откачано 17 637 млн кубометров талой воды из 10 470 жилых домов и 3258 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 54 276 человек. 5284 человека остаются в пунктах временного размещения", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что за сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области отведена и откачана вода из 451 дома и 43 дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области за сутки откачана вода из 6 домов, продолжается откачка из подтопленных 14 домов. Всего откачано 43 181 кубометр воды. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе осталось возвести 2 километра дамб, работы продолжаются", - добавили в МЧС.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
09.05.2024, 20:34 65626
В СКО выпал град размером с грецкий орех
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на общее потепление, в четверг, 9 мая, на севере Казахстана прошла внезапная гроза с градом, сообщает "Петропавловск.news".
Сельчане делятся фотографиями и видеозаписями с градом и дождем. Короткий ливень с градом прошелся по селам южных районов области.
09.05.2024, 16:49 70411
Паводки в Казахстане: В СКО и Атырауской области продолжают откачивать воду
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в стране.
По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5355 человек остаются в пунктах временного размещения", - рассказали в МЧС.
В Петропавловске и Кызылжарском районе СКО откачана вода из 174 домов. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащие Нацгвардии помогают жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы", - сообщает ведомство.
В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3050 мешкотар и 233 тонны инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.
В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1247 единиц техники, 332 водооткачивающих средства и 57 плавательных средств, 5 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС продолжают санобработку подтопленных территорий.
В Петропавловске обработаны 326 домов, в Кульсары - подтопленные территории площадью свыше 76 тыс. кв. метров.
Ранее пострадавшие от паводков актюбинцы пожаловались, что банки отказывают в отсрочке платежей по кредитам, несмотря на то что государство предоставило им с 1 апреля отсрочку на три месяца.
08.05.2024, 19:09 82696
В Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту
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Семей. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая около 12.30 в дежурную часть Ауезовского ОП УП Семея поступило сообщение от диспетчера 103 о том, что в многоэтажном жилом доме в лифтовую шахту упал лифт, сообщает Arnapress.kz.
По информации городского акимата, около 11.40 в лифт вошли 6 человек. Из-за превышения предельно допустимого веса тросы лифта не выдержали и кабина упала в шахту.
В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП Семея, оказывают медицинскую помощь.
Погибших при инциденте нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?