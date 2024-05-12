Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны Казахстана

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", сообщает Акорда.





Указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.





Сообщается, что указом предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.





Кроме того, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов. Помимо этого, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.





Также предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. В частности, предполагается упрощение и автоматизация доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.





Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам", - говорится в документе.





Также отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.





Реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства", - подчеркивается в документе.



