Саранча, задержка субсидий, засуха: насущные проблемы аграриев обсудили в правительстве

От фермеров ждут выполнения встречных обязательств: соблюдения агротехнологий, своевременного внесения удобрений и средств защиты растений

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве - В правительстве обсудили насущные вопросы аграриев, включая распределение субсидий, своевременную обработку полей от вредителей, полив и т.д.





По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, правительство выделило на проведение весенних полевых работ 140 млрд тенге. Продолжена программа форвардного закупа, выделен дополнительный объем дизтоплива, ведется отгрузка удобрений с отечественных заводов в рассрочку.





В ответ в правительстве ждут от фермеров выполнения встречных обязательств.





Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - заявил Бектенов.





Он сообщил, что от аграриев поступают жалобы на нехватку удобрений на отечественных заводах, и поручил Министерству промышленности принять соответствующие меры.





Относительно вопроса о справедливом распределении сельхозсубсидий Бектенов заявил, что "деньги не должны становиться доходом крупных игроков отрасли".





Акимам регионов и Минсельхозу поручено взять на жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием, сделав упор на мелкие и средние хозяйства.





Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли", - отметил Бектенов.





Также Минсельхозу и Минводы поручено обеспечить стабильный полив, особенно в южных регионах республики.





Ситуация прошлого года в Жамбылской области не должна повториться", - констатировал премьер.





На борьбу с саранчовыми вредителями из бюджета выделено 8,1 млрд тенге.





На 2024 год приходится пик естественного цикла распространения саранчовых. Необходимо к данному вопросу подойти очень ответственно", - призвал Бектенов.





Он поручил Минсельхозу совместно с акиматами областей мобилизовать дополнительные ресурсы на выявление мест распространения насекомых и взять на контроль работу по обработке.





Ранее в правительстве озвучили основные проблемы в сельском хозяйстве. В их числе: проблемы с запасами качественных посевных семян, несоблюдение агротехнологий, нехватка удобрений и пестицидов, высокий износ сельхозтехники, выплата субсидий с большой задержкой и др.



