Паводки в Казахстане: В СКО и Атырауской области продолжают откачивать воду
Фото: МЧС РК
Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о паводковой ситуации в стране.
По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5355 человек остаются в пунктах временного размещения", - рассказали в МЧС.
В Петропавловске и Кызылжарском районе СКО откачана вода из 174 домов. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащие Нацгвардии помогают жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.
В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы", - сообщает ведомство.
В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3050 мешкотар и 233 тонны инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.
В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1247 единиц техники, 332 водооткачивающих средства и 57 плавательных средств, 5 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС продолжают санобработку подтопленных территорий.
В Петропавловске обработаны 326 домов, в Кульсары - подтопленные территории площадью свыше 76 тыс. кв. метров.
Ранее пострадавшие от паводков актюбинцы пожаловались, что банки отказывают в отсрочке платежей по кредитам, несмотря на то что государство предоставило им с 1 апреля отсрочку на три месяца.