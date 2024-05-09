Пострадавшие от паводков актюбинцы пожаловались, что банки отказывают в отсрочке платежей по кредитам

С 1 апреля предоставляется отсрочка платежей по кредитам на три месяца

Фото: МЧС РК

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Актобе. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями с 1 апреля предоставляется отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Однако, актюбинцы, проживающие во временных пунктах эвакуации, жалуются, что в банках им отказывают в отсрочке либо выдвигают невыгодные условия по дальнейшим платежам. Аким области Асхат Шахаров встретился с банкирами для разъяснения ситуации с отсрочкой по кредитам, - Пострадавшим от паводков Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями с 1 апреля предоставляется отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Однако, актюбинцы, проживающие во временных пунктах эвакуации, жалуются, что в банках им отказывают в отсрочке либо выдвигают невыгодные условия по дальнейшим платежам. Аким области Асхат Шахаров встретился с банкирами для разъяснения ситуации с отсрочкой по кредитам, сообщила пресс-служба акимата.





Люди с такими жалобами обращаются к членам общественного штаба. К примеру, "Береке банк" дает отсрочку на два месяца, но с условием возврата платежа в двойном размере в следующие месяцы. Получается человек должен будет гасить в месяц сразу двойную оплату. Так не должно быть. Отсрочка по возврату кредита дается лицам, пострадавшим от паводка, с целью поддержать их в трудный период", - сказал аким области.





По данным акимата, на период отсрочки банки и МФО не начисляют штрафы и пени за просрочку платежей.





Списки пострадавших составляют акиматы Актобе и районов. Их потом передают в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. По области направлены списки пострадавших в количестве 5900 физических и около 200 юридических лиц.





На сегодня агентством сформирован список пострадавших регионов, который был направлен всем банкам второго уровня. С учетом этого было рекомендовано принимать заявления от пострадавших, которые самостоятельно обратились к кредиторам.