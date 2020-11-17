Более 40 инфраструктурных проектов на 1 млрд тенге реализовали в Абайском районе Карагандинской области

Караганда. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Абайском районе по Дорожной карте занятости реализованы 42 инфраструктурных проекта на общую сумму свыше миллиарда тенге. Было создано 349 рабочих мест. Привели в порядок дороги и социальные объекты, благоустроили парки и скверы, передает Kazakhstan Today.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в город Абай посетил Центральную больницу. Ему показали пульмопровизорный госпиталь, открывшийся после капитального ремонта.

Отделение рассчитано на 28 мест. Сейчас палаты пустуют, потому что нет больных. В случае необходимости всё готово к приёму пациентов и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Больница оснащена аппаратами ИВЛ, цифровым рентген-аппаратом, кислородными концентраторами, имеется достаточный запас лекарственных средств. К каждой койке подведён централизованный кислород. Переход из грязной зоны в чистую оборудован системой дезинфекции.

Также отремонтирован приёмный покой больницы. Установлена газонаполнительная станция.

В Абайском районе за лето отремонтировали 18 объектов образования. В школах Дубовки, Коксуна и Топара сделали капитальный ремонт. В пяти сёлах появились новые спортивные корты и площадки.

Отремонтировано девять объектов ЖКХ. В этом году будет завершена реконструкция системы канализации и очистных сооружений в Абае и посёлке Карабас. Реконструкция водопроводных сетей ведётся в Курминском и Дубовском сельских округах.

В Абайском районе также идёт развитие малого и среднего бизнеса. Для удобства жителей открылся крупный торговый центр АBAY MАLL. В его строительство инвесторы вложили больше миллиарда тенге. Учредители получили в собственность земельный участок и построили на его территории современный торговый комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров.

В торговом центре уже работают продуктовый супермаркет, магазины бытовой техники и строительных материалов. Свободные бутики будут наполняться другими товарами. Появится детская игровая площадка. В этом же здании планируется открыть частный кинотеатр - первый в Абае.

Проект получил государственную поддержку по программе "Дорожная карта бизнеса" в виде субсидирования кредита. Его реализация обеспечила региону 150 новых рабочих мест.

Ранее в городе Абае в рамках мероприятий, посвящённых 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, открыли ему памятник.

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